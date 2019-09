Sechs neue Abgeordnete berichten: So war mein erster (Land)tag

Potsdam

88 Abgeordnete hat der neue Brandenburger Landtag – zur konstituierenden Sitzung am Mittwoch waren auch alle Parlamentarier anwesend. Die deutliche Mehrheit davon – 50 – ist neu im Landtag. Dass an ihrem ersten richtigen Arbeitstag wenig Harmonie im Hohen Haus erlebt, lag vor allem an Alterspräsidentin Marianne Spring-Räumschüssel (AfD, 73), die in ihrer Rede die anderen Parteien provozierte. Sechs Debütanten – aus jeder Fraktion einer –haben der MAZ erzählt, wie sie ihren ersten (Land)tag erlebten.

Ludwig Scheetz ( SPD )

Scheetz war einer der Überraschungssieger der Landtagswahl, der die erste Sitzung im Hohen Haus mit „Ehrfurcht und Respekt“ verfolgte, wie er sagte. „Ich kannte den Plenarsaal zwar schon von Führungen durch den Landtag. Wenn man dann aber an seinen Platz kommt, wo sein Namensschild steht, ist das etwas ganz Besonderes“, sagte der 33-jährige gebürtige Görlitzer, der in Königs Wusterhausen AfD-Landeschef Andreas Kalbitz das Direktmandat weggeschnappt hatte.

Ludwig Scheetz Quelle: Werner Schuering

Als „Wohnzimmer der Demokratie“ sei ihm der Saal angekündigt worden und das sei ganz treffend, meinte Scheetz. Auf die Auseinandersetzung mit der AfD ist er vorbereitet, weshalb ihn die „parteipolitische Rede“ der AfD-Alterspräsidentin auch nicht „wirklich überrascht“ habe, wie er sagte.

Felix Teichner ( AfD )

Teichner ist mit seinen 28 Jahren der jüngste Parlamentarier seiner Fraktion. Teichner geht mit großen Erwartungen an seine neue Tätigkeit heran. „Ich will der Jugend eine Stimme geben“, sagt Teichner, der in Prenzlau das Direktmandat geholt hatte und in der Uckermark auch AfD-Kreischef ist. „Ich bin ein Bauernsohn aus der Uckermark“, sagte er.

Felix Teichner Quelle: privat

Zuletzt arbeitete er als Pumpenschlosser in der Raffinerie in Schwedt gearbeitet. „Ich bin sozusagen von der Werkbank aus der Zeitarbeit direkt in den Landtag gekommen.“ Dieser Job verdiene ebenso Respekt wie der eines Landtagsabgeordneten, betonte er. Seinen Platz im Plenarsaal findet er schon einmal perfekt. „Ich sitze ganz hinten links und kann alles gut überschauen.“

Julian Brüning ( CDU )

Brüning ist mit 25 Jahren der Jüngste im Landtag. Besonders aufgeregt an seinem ersten Tag war der Landesvorsitzende der Jungen Union aber nicht, er verspüre im Plenarsaal eher „Verantwortung vor dem Wähler“, sagte Brüning ein wenig staatstragend und klang, als wäre er schon Jahre in diesem Job. In den Landtag kam der Lausitzer über einen guten Landeslisten-Platz, den er im Duell mit CDU-Urgestein Dieter Dombrowski erkämpfte – gegen den Willen der damaligen CDU-Führung.

Julian Brüning (CDU) ist der jüngste Abgeordnete im Brandenburger Landtag Quelle: Igorg

Eingesetzt wurde Brüning bei seiner Premiere als Schriftführer. Er musste die Stimmen bei den Wahlgängen zählen. „Das war simpel.“ In der Fraktion würde er gern in den Bereichen Bildung, Kultur, Sport tätig sein. Die Rede der Alterspräsidentin von der AfD sieht er kritisch: „Ein wenig mehr Demut vor dem Amt hätte der Sache gut getan.“

Heiner Klemp (Grüne)

Klemp ist ein „alter Hase“ in der Kommunalpolitik in Oranienburg, der Landtag in Potsdam allerdings war für den 56-Jährigen am Mittwoch noch unbekanntes Terrain. Die Orientierung im verwinkelten Hohen Haus war für ihn nicht ganz einfach. „Ich bin hier rumgelaufen und habe die Leute gefragt, wo der Plenarsaal ist“, sagte Klemp und lachte.

Heiner Klemp Quelle: Grüne

Der Berater eines mittelständischen Software-Unternehmens in Berlin lässt seinen Job ruhen und will sich nun in die Abgeordnetentätigkeit stürzen. Welche Themen er beackern will, ist noch offen. „Vielleicht etwas mit Wirtschaft, Mobilität oder Europa.“ Klemp freut sich vor allem darauf, in der künftigen „ Kenia“-Regierung mit drei Partnern „gemeinsam etwas zu bewegen“. Und wenn es mal nicht läuft? „Ich bringe aus der Kommunalpolitik eine hohe Frustrationstoleranz mit.“

Sebastian Walter (Linke)

Walter legte die wohl steilste Karriere aller Neuankömmlinge hin. Der 29-Jährige wurde aus dem Stand Fraktionsvorsitzender (gemeinsam mit Kathrin Dannenberg) und sitzt deshalb in der ersten Reihe im Plenarsaal. Den betrat Walter am Mittwoch zum ersten Mal, wie er bekannte. Überrascht war er nur, wie eng die Abgeordneten doch beieinander sitzen. „Der Saal ist gar nicht so groß wie ich glaubte.“

Sebastian Walter führt die Linken-Fraktion gemeinsam mit Kathrin Dannenberg Quelle: Soeren Stache/dpa

Der erste Moment, als er am Mittwoch hinein kam, sei allerdings beklemmend gewesen, erzählt er, als er den „großen Block“ der AfD-Abgeordneten auf der anderen Seite gegenüber der Linken-Fraktion wahrnahm. „Das war komisch. Ich wollte ja eigentlich nicht, dass die in den Landtag kommen.“ Über die Rede der Alterspräsidentin von der AfD ist er empört. „Das war ein bewusster Missbrauch des Amts, um Propaganda zu verbreiten.“

Philip Zeschmann (Freie Wähler)

Zeschmann zog über die Landesliste seiner Bürgerbewegung in den Landtag ein. Die Konstituierung empfand der 52-Jährige als sehr förmlich. „Das war ja wie ein Hofzeremoniell.“ Er hätte lieber den Landtag vom dienstältesten Abgeordneten eröffnen lassen statt von einer Alterspräsidentin, so Zeschmann, der von der Rede der neuen Präsidentin Ulrike Liedtke beeindruckt war. „Wir werden sie an ihren vielen guten Versprechungen messen, vor allem zur besseren Beteiligung der Bürger.“

Ob Phlilip Zeschmann im Landtag ein Licht aufgeht? Quelle: B Guerkan

Ein wenig kennt Zeschmann die Abläufe im Parlament. Er war zwei Jahre Mitarbeiter des früheren Abgeordneten der Freien Wähler, Christoph Schulze, und begleitete den BER-Untersuchungsausschuss. Der Kommunalpolitiker aus Schöneiche ( Oder-Spree) will sich um Haushalt und Infrastruktur kümmern.

