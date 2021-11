Potsdam

Im neuen Registrierungszentrum für Migranten in Frankfurt (Oder) werden nach Angaben der Bundespolizei derzeit täglich bis zu 120 Menschen aufgenommen. Kapazität sei für eine Erfassung von 400 Menschen, wie Sprecher Jens Schobranski am Freitag mitteilte. Eine Entspannung der Lage sei derzeit nicht erkennbar, es bestehe immer noch ein hoher Migrationsdruck.

Das Registrierungszentrum, das am Dienstag seine Arbeit aufnahm, entlastet die Zentrale Ausländerbehörde des Landes. Brandenburg erwartet nach Angaben des Innenministeriums für die nächsten Monate noch mehrere Tausend Menschen, die über Belarus und andere EU-Staaten nach Deutschland kommen. In dem Frankfurter Gebäudekomplex werden die Migranten versorgt, polizeilich erfasst und dann auf andere Bundesländer verteilt. Dort können sie dann Asylanträge stellen.

Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt stark überlastet

„Das Zentrum entlastet die zentrale Ausländerbehörde des Landes und bei Bedarf besteht die Möglichkeit die Kapazität zu erhöhen“, erklärte Wolfgang Meier vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Seine Behörde unterstützt die Ausländerbehörde bei der Verteilung der Geflüchteten auf andere Bundesländer.

Bislang waren die Migranten, die über die polnische Grenze nach Brandenburg gelangten, in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) gekommen. „Irgendwann sind wir an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen und mussten umdenken“, berichtete der Bundespolizeisprecher. Auch mit Blick auf den Winter und die beengte Unterbringung in Zelten habe man umdenken müssen. Der Standort Eisenhüttenstadt sei nicht ausbaufähig gewesen.

Vor etwa zwei Wochen waren noch 1406 Migranten in der Einrichtung in Eisenhüttenstadt, die nicht verteilt werden konnten, weil die Bearbeitungskapazität nicht da war, wie Meier berichtete. Am Donnerstag waren nur noch 742 Menschen in der Einrichtung.

Innenministerium warnt Aktivisten vor Bustour nach Polen

aus Deutschland wollen kommende Woche mit einem Bus Migranten und Flüchtlinge aus Polen nach Deutschland bringen. Der Bus der Initiativen Seebrücke Deutschland und LeaveNoOneBehind soll am Montag außerdem Hilfsgüter für geflüchtete Menschen in die Nähe der polnisch-belarussischen Grenze bringen, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten.

„Das Innenministerium wird gebeten, dass dem Bus auf der Rückreise eine Erlaubnis erteilt wird, geflüchtete Menschen auf einem sicheren Weg nach Deutschland als Zeichen der europäischen Solidarität zu bringen“, teilte die Initiative Seebrücke mit, die sich der Seenotrettung von Bootsflüchtlingen im Mittelmeer verschrieben hat. Eine entsprechende Anfrage habe man am Donnerstag an das Bundesinnenministerium gerichtet, berichteten die Aktivisten.

„Eine unautorisierte Beförderung und eine etwaige unerlaubte Einreise kann strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen“, der Sprecher des Ministeriums, Steve Alter, auf die Frage, ob die Aktivisten mit einer Erlaubnis rechnen könnten. „Die Ankündigung eines solchen Vorgehens ändert daran nichts.“

Lukaschenko hält Migranten in Richtung EU nicht mehr auf

Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko hatte im Frühjahr als Reaktion auf EU-Sanktionen erklärt, er werde Migranten in Richtung Europäische Union nicht mehr aufhalten. Die EU wirft ihm vor, die Menschen aus Krisengebieten regelrecht einzuschleusen.

Im Oktober registrierte die Bundespolizei im Grenzgebiet 5285 unerlaubte Einreisen mit Bezug zu Belarus. In den ersten vier Novembertagen wurden nach Angaben der Bundespolizei 572 weitere unerlaubte Einreisen von Ausländern, die über Belarus gereist waren, festgestellt.

Bei den über Belarus und Polen Einreisenden handelt es sich mehrheitlich um Menschen aus dem Irak, aus Syrien, Afghanistan und dem Iran. Das polnische Grenzgebiet zu Belarus ist zur Sperrzone erklärt worden. Journalisten und Helfer haben keinen Zutritt.

