Potsdam

Die Corona-Schutzimpfungen zeigen Wirkung: Die Zahl der an Covid-19 schwer erkrankten und verstorbenen Bewohner in Brandenburger Pflegeheimen geht seit dem Impfstart deutlich zurück. Das geht aus aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums hervor, die der MAZ vorliegen.

Demzufolge waren in den 341 stationären Heimen im Land 105 Mitarbeiter und 177 der Bewohner mit Corona infiziert (Stand 4. März). Zum Vergleich: Ende Januar waren noch 659 Mitarbeiter und 1175 Pflegeheimbewohner infiziert. Die mobilen Impfteams sind seit Ende Dezember 2020 in den Einrichtungen im Land unterwegs.

Pflegeverbände bestätigen positiven Trend

In Brandenburg gibt es aktuell insgesamt 24 793 Menschen, die in Pflegeeinrichtungen wohnen. 21 219 Menschen arbeiten als Pflegekräfte. Von den Heimbewohnern haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bereits 22 125 Menschen die Erstimpfung erhalten (Stand 4. März). 1413 der Heimbewohner sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Auch die Landesverbände der Caritas, der Johanniter sowie des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) verzeichnen jeweils sinkende Zahlen an Infizierten, Erkrankten und Verstorbenen seit Beginn der Impfkampagne.

Mobile Impfteams impfen die Menschen in den Pflegeeinrichtungen. Quelle: Kreiskrankenhaus Prignitz

Rückgang schwerer Krankheitsverläufe

Die Caritas hat seit dem Start der Impfungen keine schweren Erkrankungen mehr in ihren insgesamt vier Einrichtungen in Brandenburg verzeichnet. „Alle 345 Bewohner sind bei uns inzwischen mindestens einmal geimpft worden“, sagt Caritas-Pressereferentin Claudia Appelt. Das Impfangebot ist demnach bei den Bewohnern auf große Akzeptanz gestoßen. Die Impf-Rate liegt in den Einrichtungen des Landesverbands bei rund 85 Prozent.

Nach den ersten Impfungen habe es noch zwei Corona-Infektionen in einem Pflegeheim gegeben, so Appelt. „Die betroffenen Personen waren aber gänzlich asymptomatisch, was zeigt, dass die Impfungen tatsächlich wirken.“

Keine Todesfälle mehr wegen Corona bei der Caritas

Todesfälle, die im Zusammenhang einer Covid-19-Infektion stehen, hat es demnach keine mehr in den Caritas-Einrichtungen gegeben. „Dank der Impfungen hoffen wir nun, dass wir schon bald wieder zu mehr Normalität in den Pflegeheimen kommen können“, sagt Appelt. Die weitgehende Isolation sei für die Bewohner eine extreme Belastungssituation.

Die Johanniter, die ein Seniorenhaus in Jütberbog mit 75 Bewohnern betreuen, teilen mit, dass es seit der Verabreichung der Zweitimpfung für alle, die sich impfen lassen wollten, Mitte Februar nur noch wenige Infizierte gegeben hat. „Bei den Geimpften haben sich keine Symptome gezeigt, die nicht Geimpften haben Symptome“, sagt Regina Doerr, Sprecherin der Johanniter GmbH.

Mit Blick auf die Todesrate sagt Doerr: „Im Johanniter-Haus Jüterbog ist keine Person an oder in Zusammenhang mit Corona gestorben.“

Schon bald werden alle Pflegeheimbewohner in Brandenburg mit zwei Dosen geimpft sein. Quelle: Jens Büttner/dpa

Impfung hält ihr Versprechen

Auch der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) sieht bereits positive Erfolge der Impfkampagne in seinen 20 stationären Einrichtungen in Brandenburg. „Die Erst- und Zweitimpfung im Pflegeheim Dahlen sind sehr positiv verlaufen“, heißt es etwa von Caroline Gabriel, Referentin der Geschäftsführung des ASB Ortsverbands Brandenburg an der Havel. „Seit den Impfungen sind glücklicherweise keine positiven Testungen bei Bewohnern und Mitarbeitern mehr aufgetreten.“

Das Pflegeheim wurde vom mobilen Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft und bis jetzt halte die Impfung ihre Versprechen, so Gabriel.

Von Jérôme Lombard