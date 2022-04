Wildau/Slubice

Die Inflationsrate ist im März auf 7,3 Prozent gestiegen, beim Tanken sind dreistellige Eurobeträge die Regel und in den Supermarktregalen tun sich Lücken auf – Einkaufen tut weh im Frühjahr 2022. Doch nur eine Autostunde weiter östlich gibt es eine Parallelwelt: Polen, ein Land, in dem Keimöl und Senf immer vorrätig sind und die (Tank-) Uhren noch anders gehen, wie Wochenend-Shopper immer wieder berichten.

Die MAZ hat den Test gemacht: Lohnt es sich, zum Einkaufen über die Grenze zu fahren? Der Testaufbau ist einfach: Die Testkäufer haben einmal in Brandenburg und einmal in Polen einen nahezu identischen Warenkorb zusammengestellt und dann den Preis für den Einkauf verglichen. Im Einkaufswagen landeten unter anderem Hähnchenbrustfilets, Öl, Mehl, Toilettenpapier, Nudeln, Kaffee, Radieschen, Butter, Milch, geriebener Käse und Senf. Was natürlich nicht fehlen darf: einmal volltanken.

Riesen-Supermarkt, doch Lücken in den Regalen

Erster Stopp im Kaufland im A10-Center in Wildau (Dahme-Spreewald). In diesem vermutlich größten Kaufland der westlichen Hemisphäre scheint es alles zu geben, vom Fahrradventil bis zur Kaninchenkeule. Doch einige Regale sind komplett leer an diesem Vormittag. Standard-Mehl ist gar nicht mehr zu haben, obwohl die Kunden per Schild aufgefordert werden, „maximal zwei Packungen“ zu nehmen. Sonnenblumenöl gibt es überhaupt nicht mehr, die MAZ-Probeeinkäufer haben Glück: Noch eine einzige Flasche Rapsöl ist übrig.

„Glück gehabt“, sagt ein Kunde, der auf den Spitznamen „Harley“ hört und das Fläschchen auch gern gehabt hätte. Seit Wochen schon gehe das so, sagt der Mann aus dem benachbarten Niederlehme und berichtet: „Ich brate neuerdings anders an.“ Er habe sich angewöhnt, Schnitzel nicht mehr in Öl zu tränken wie bislang (man könnte es auch Frittieren nennen), vielmehr benetze er den Pfannenboden seit Beginn der Ölkrise nur noch sparsam und nutze das Fett mehrfach.

As ist aus der Senf-Knappheit geworden?

Zwei Kaufland-Angestellte sind bemüht, die Lücken im Regal zu kaschieren – etwa mit dem reichhaltig vorhandenen Olivenöl. Man könne nicht absehen, wann die nächste Lieferung der günstigen Bratöle eintreffe, sagt einer der Supermarktmitarbeiter. „Wir sind manchmal selbst überrascht, wenn etwas ankommt.“

Von der kurzen Periode angeblicher Senf-Knappheit, einer Marktreaktion auf die Abhängigkeit der deutschen Grillszene von russischen Senfsaaten, zeugt nur noch ein Sonderangebot: Wer eine Kiste Wernesgrüner-Pils kauft, erhält eine Tube Bautz’ner dazu. Alles in allem kostet die Einkaufstour bei Kaufland 34,33 Euro.

Nächster Stopp ist der Biedronka-Supermarkt in Slubice am polnischen Ufer der Oder – das ist die Kette mit dem kindlichen Marienkäfer-Logo. Der Laden ist klein, dafür gibt es alles. Vorm prall gefüllten Mehl-Regal stehen staunend Deutsche, Oliven- und Rapsöl könnte man in Gastronomie-Mengen mitnehmen. Man wundert sich, wie in Deutschland die Lieferketten für Back- und Bratbedarf zusammenbrechen können, während in Polen – Nachbarland des Kriegslandes Ukraine – selbst ein Provinz-Markt wie ein Schlaraffenland wirkt.

In Polen gibt es eine Schachtel Eier geschenkt

Noch dazu ist alles deutlich billiger als auf deutscher Seite. Wer 20 Eier kauft, bekommt zehn dazu geschenkt. Rentnerin Hilde aus Gera in Thüringen ist extra mit ihrem Mann und ein paar Freunden nach Polen gereist, um einzukaufen. Was sie mit 30 Eiern machen wolle? „Soleier!“ sagt sie.

Einkaufen in Slubice: Die Palette links ist gut mit Mehl gefüllt. Quelle: Ulrich Wangemann

Auf dem Parkplatz verstaut ein Paar aus Berlin Tüten mit schwer zu identifizierendem weichen Inhalt im Kofferraum ihres Mercedes. „Fleisch für unsere beiden Hunde – das ist viel billiger hier“, sagt Adam, der eigentlich aus Kirgisien stammt. Seine Frau findet, die polnische Milch schmecke süßer als die Deutsche. Alle paar Monate frischen die beiden ihre Vorräte in Polen auf. Und das lohnt sich vom Preis her tatsächlich. Der MAZ-Probeeinkauf kostet nur 26 Euro, also acht Euro weniger als in Deutschland. Und es sind Waren im Einkaufskorb, die es gar nicht gab in Wildau.

Alle getesteten Lebensmittel sind in Polen günstiger

Wer sein ganzes Auto volllädt, kann massiv sparen. Die Hähnchenfilets kosten die Hälfte – wenn man aufs Bio-Label verzichtet. Filterkaffee ist ein Drittel günstiger, Senf kostet nur die Hälfte. Bei Butter, Milch und Käse liegen die polnischen Preise ein Viertel bis ein Drittel unter denen in Brandenburg. Der Preis spiegelt die Kaufkraft wider: In Deutschland lag der Brutto-Monatsverdienst von Vollzeitbeschäftigten 2019 dreimal so hoch wie in Polen.

Adam hat außerdem einen Militär-Benzinkanister aus Metall mitgebracht. So geht sparen, auch wenn der Inhalt des Behälters vermutlich für die Fahrt nach Berlin draufgeht.

An der Tankstelle kommen nostalgische Gefühle auf

Letzter Halt ist eine Tankstelle am Stadtrand von Slubice. Eine Schlange aus Autos mit vornehmlich deutschen Kennzeichen hat sich gebildet – kein Wunder: Die Rechnung für eine Tankfüllung erinnert an die gute alte Zeit: 46 Euro. Das entspricht etwa 1,40 Euro pro Liter für Superbenzin (95 Oktan). Zum Vergleich: In Wildau fanden die MAZ-Probekäufer schon 1,95 Euro pro Liter günstig. Pro Tankfüllung lassen sich gut und gern 20 bis 30 Euro einsparen.

Fazit: Wer einen Großeinkauf machen will oder eine Fußballmannschaft zu verpflegen hat, für den lohnt sich auch eine etwas längere Anreise nach Polen. Bei einem 200-Euro-Einkauf lassen sich 50 Euro locker einsparen, inklusive Tankfüllung könnten es 80 bis 100 Euro werden. Wenn man dann noch zum Friseur geht, sich ein Zahn-Inlay einpassen oder Tattoo stechen lässt – aber das haben die MAZ-Probekäufer nicht getestet.

Von Ulrich Wangemann