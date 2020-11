Potsdam

„Versuche doch einmal, eine Woche plastikfrei zu leben“, so lautete der Auftrag für diesen Artikel. Das Dilemma beginnt schon im Bad: Duschgel, Shampoo, Körpercreme, Zahnpasta – alles steckt in Plastikverpackungen. Unvorbereitet in eine plastikfreie Woche zu starten, kommt Mitgliedern eines Haushalt, die ohne sich große Gedanken zu machen, in Supermärkten und Drogerien einkaufen, zunächst schwierig vor.

Der erste Eindruck: Wer der vermeintlichen Allzweckwaffe unter den Verpackungen abschwören möchte, braucht eine gewisse Vorbereitung. Schließlich hat sich das üblicherweise aus Erdöl hergestellte Material, dem während der Herstellung oftmals gefährliche Stoffe wie Weichmacher und UV-Stabilisatoren zugesetzt werden, flächendeckend in unsere Leben eingeschlichen.

Anzeige

Dabei ist die Plastikflut noch gar nicht so alt. Erst seit rund hundert Jahren stehen den Menschen Kunststoffe überhaupt zur Verfügung. Betrachtet man jedoch Bilder von den gigantischen Inseln aus Plastikmüll, die in den Ozeanen treiben oder angeschwemmt werden, könnten es wohl locker auch mehrere hundert Jahre sein.

Doch wie lässt sich das reduzieren? „So schwer ist es gar nicht“, beruhigt Anne Kienappel, Jugendbildungsreferentin in der NAJU (Naturschutzjugend im NABU) Brandenburg. Sie selbst hat schrittweise begonnen, ihren Plastikkonsum einzuschränken. Mittlerweile leert sie ihren zehn Liter fassenden Mülleimer für Kunststoffe zwei- bis dreimal im Jahr. Gerade im Badezimmer schlummert laut Kienappel enormes Plastik-Einsparpotenzial.

Tipps und Kniffe: Duschgel, Shampoo und Creme gibt es inzwischen auch in jeder herkömmlichen Drogerie als feste Produkte, die ohne Plastikverpackung auskommen. Zahnpasta ist in Form von Tabs erhältlich. Nach den ersten Selbstversuchen mit festem Shampoo, Körperbutter im Stück und der guten alten Seife mit natürlichen Pflegestoffen die erstaunliche Erkenntnis: Sie sind genauso oder gar besser als ihre flüssigen Kollegen – und das Aufschäumen ist gar nicht so zeitintensiv wie erwartet. Pluspunkt: So gelangt auch kein Mikroplastik, das noch immer in Peelings und weiteren Kosmetikprodukten verwendet wird, in die Umwelt.

Lose Artikel gibt es auch im normalen Supermarkt

Ein Blick in den Kühlschrank genügt und wieder glotzen uns Plastikverpackungen in jeglicher Form und Farbe an. Die Übeltäter sind der abgepackte Käse, der Saft im Tetrapack (ja, auch hier steckt Kunststoff im Deckel und in der Verpackung) und die Joghurtbecher. Selbst die Äpfel warten in Plastikfolie darauf, befreit zu werden. „All das gibt es auch lose oder im Glas, sogar im ganz normalen Supermarkt“, macht Anne Kienappel wieder Mut.

Beim aufmerksamen Durchforsten des Lebensmittelgeschäfts wird schnell klar: Das stimmt! Gerade bei Obst und Gemüse hat auch bei den Discountern ein Umdenken eingesetzt. Wiederverwendbare Netze für den Transport hängen sogar direkt neben der Ware. Der Vorzug wird, wenn immer es möglich ist, den Mehrweggläsern eingeräumt. Denn sie werden von der Industrie dem Kreislauf wieder zugeführt. Die Frischetheke weist sogar eine größere Auswahl als das Regal auf.

Nur bei den Reinigungsmitteln müssen wir passen, dominieren hier die Plastikverpackungen. „Es gibt die Möglichkeit, Spül- und Waschmittel selbst herzustellen“, sagt Anne Kienappel. Doch auch für sie sei das ein Aufwand, den sie nur schwer in ihren Alltag integrieren kann. „Deshalb setze ich da auf große Nachfüllpackungen, deren Inhalt ich in alte Behältnisse fülle“, so ihr Tipp. Was beim Gang durch den Supermarkt noch auffällt: Je aufwendiger verpackt ein Produkt ist, desto entbehrlicher ist es auch. Die Zähne werden es uns danken, dass wir die zwei- und dreifach verpackten Bonbons links liegen lassen.

Tipps und Kniffe: Unverpackt-Läden gibt es in immer mehr Gemeinden. Hier bringt man sich seine wiederverwendbaren Behältnisse einfach selbst mit und kann auch besser regulieren, wie viel man wirklich benötigt. Anne Kienappel empfiehlt ländlich lebenden Verbrauchern, beim örtlichen Bauern beziehungsweise Direktvermarkter vorbei zu schauen und dort etwa Kisten mit frischen Obst und Gemüse für eine Woche zu kaufen.

Liste der Dinge aus Kunststoff ist lang

Ist der Blick für das Plastik geschärft, lauert es überall. Ob Computer, Mobiltelefon, Gartenstuhl, Kugelschreiber und Lichtschalter – die Liste der uns umgebenen Dinge aus oder mit einem Anteil an Kunststoffen wird lang und länger. Ist der Kampf gegen das Plastik und für die Umwelt also schon verloren, bevor er überhaupt an Fahrt aufgenommen hat? „Nein“, meint die NAJU-Referentin, „es geht darum, mit den Ressourcen verantwortungsvoller umzugehen und Kreisläufe zu schaffen. Kunststoff ist nicht per se böse.“ Zum Beispiel müsse es nicht immer etwas Neues sein.

Tipps und Kniffe: Geht ein Elektrogerät kaputt, lohnt es sich mitunter, eine Reparatur zu prüfen. Zudem gibt es eine Fülle von Angeboten aus zweiter Hand, auf die sich zurückgreifen lässt. Handys werden von diversen Anbietern aufgearbeitet verkauft und sind dann fast wie neu.

Aus der einwöchigen Plastikabstinenz ist eine Woche des schrittweisen Umdenkens geworden. Vor jedem Einkauf stehen nun zwei Fragen: Wird das wirklich gebraucht und gibt es auch eine plastikfreie Alternative? Das ist keine komplizierte Denkaufgabe, sondern stellt sich mittlerweile von ganz allein ein. Wetten?

Info: Die NABU-Kampagne gegen Plastik informiert zum Thema Plastik- und Müllvermeidung. Zahlreiche Materialien sind bestellbar über den NABU-Shop und teilweise kostenlos. Speziell für Pädagogen sind die CYC LOOP-Lehrmaterialien von Stadt Land Welt e.V., die es kostenlos zum Download gibt.

Von Claudia Braun