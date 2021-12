Senziger Bluttat: Morde in einem toxischen Klima 

Potsdam

Die vierte Corona-Welle ist für die meisten Menschen psychisch eine enorme Herausforderung. Manch einer zerbricht unter dieser Last. Niemand weiß derzeit, was sich genau in Senzig abgespielt hat, wo nach derzeitigen Erkenntnissen ein Vater seine vierköpfige Familie und sich selbst ausgelöscht hat – laut Staatsanwaltschaft war ein Motiv ein gefälschter Impfnachweis und die Angst vor den Folgen. Beide Eltern sollen Impfgegner gewesen sein. Der vierfache Mord und der Suizid machen sprachlos.

Gegen Andersdenkende – und die eigene Familie

Ein vorschnelles Urteil verbietet sich, erst sollen die Ermittler Fakten auf den Tisch legen. Doch ist eins klar: Das Land erlebt eine Welle der Radikalisierung im Angesicht einer nicht endenden Seuche und der damit einhergehenden Einbußen an Freiheit. In den finsteren Fantasien der sogenannten Querdenker wird der Impfstoff, der Leben rettet, selbst zur Bedrohung. Das ist grotesk, aber jeder Psychoanalytiker kann das erklären. Die Aggression militanter Impfgegner richtet sich meist gegen Andersdenkende – man denke an den wegen eines Maskenstreits erschossenen Tankwart von Idar-Oberstein.

Die Gewalt nimmt jedoch auch selbstzerstörerische Züge an. Aus Telegram-Gruppen der Impfhasser quillt diese Untergangsbeschwörung geradezu. Das Klima ist vergiftet. Höchste Zeit zur Mäßigung.

Von Ulrich Wangemann