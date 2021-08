Potsdam

Am 26. September ist Bundestagswahl. Die MAZ fragt Brandenburger, was sie umtreibt. Heute: Andreas Meyer (65) aus Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin).

Wo sind Sie gerade – und was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?

Ich sitze zu Hause, die Sonne scheint und ich schaue auf die üppig blühenden Pflanzen im Garten.

Beschreiben Sie uns einen typischen Tag aus Ihrem Leben.

Der Tag beginnt um 6.30 Uhr, kurz ’ne Tasse Tee und ein Brötchen im Gehen und um 8 Uhr dann zur Arbeit. Meistens gleich zum Kunden. Mittag dann so gegen 12 Uhr bin ich meist zu Hause. Gegen 18 oder 19 Uhr mache ich Feierabend.

Corona überall – das regt auf

Sie wohnen in Wittstock – was gefällt Ihnen dort, was nicht?

Ich bin in Wittstock geboren, in den Kindergarten und zur Schule gegangen. Habe Wittstock nur für Ausbildung und Studium gegen Dresden getauscht, dann bin ich wieder nach Hause gekommen. Hier habe ich meine Frau kennengelernt, eine Familie gegründet, meine berufliche Entwicklung aufgebaut und meinen Freundeskreis gefunden. Ich fühle mich wohl und freue mich immer wieder, wenn ich sehe, wie sich die Stadt entwickelt. Wittstock ist eine schöne Stadt und sie wird mit jedem Tag schöner. Die Stadt wird aber auch älter, wie jede andere Stadt, aber ob sie auch attraktiver für die jungen Leute wird, das muss die Jugend selbst entscheiden. Vor wenigen Monaten hätte ich noch gesagt, wir wurden, was das Internet, eine Lebensader in dieser Welt anbetrifft, einfach vergessen, aber wie wir alle sehen, wird überall gebuddelt, was in diesem Zusammenhang für mich als Informatiker auch mal ein positives Zeichen ist.

Was regt Sie zurzeit am meisten auf und warum?

Am meisten regt mich derzeit die Diskussion um Corona auf. Warum? Ich mache den Fernseher an – Corona. Ich fahre Einkaufen – Corona. Man unterhält sich in der Familie – Corona. Impfen ja oder nein – Corona. Urlaub planen – Corona. Heute diese Festlegungen und morgen alles ganz anders. Europa ist ein Flickenteppich. Die einen feiern mit 60.000 Zuschauern ein Fußballspiel, die anderen dürfen nicht mal ins Restaurant. Wenn ich das sehe, fühle ich mich zurückversetzt in die Kleinstaaterei, sowohl in Deutschland, in Europa als auch in der übrigen Welt.

Wissenschaftler sollten gehört werden

Was müsste passieren, damit es besser wird?

Man müsste wieder mehr den Medizinern und Wissenschaftlern das Feld überlassen und nicht so sehr den Politikern, die glauben, die besseren Mediziner zu sein. Mir kommt es manchmal so vor, als ob plötzlich alle Spezialisten sind und genau wissen, was gut für die Menschen ist. Wie soll ich handeln und mein Leben planen, wenn Entscheidungen nicht selten getroffen werden, ohne die Betroffenen in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen. Aber genau um die soll es ja schließlich und endlich immer gehen. Schule online lässt sich beispielsweise schnell sagen, aber wer kümmert sich im Nachhinein um die psychischen Folgen dieser Entscheidung? Folgen, von denen heute niemand und keine Studie sagen kann, wie sie aussehen werden.

Was hat Ihnen zuletzt Freude bereitet?

Gemeinsam mit der Familie und den Enkelkindern wieder einen Geburtstag feiern. Ich war im vergangenen Jahr Präsident des Rotary Club Wittstock, was mir sehr viel Freude bereitete. Auch wenn sich in dieser Zeit viel um Corona drehte, so war es doch beruhigend zu erfahren, dass sowohl das soziale Engagement als auch die Freundschaft im Club durch die Pandemie nicht beeinträchtigt wurden.

Wären Sie bereit, sich politisch zu engagieren und wofür?

Engagieren in der Gesellschaft immer, engagieren in der Politik durch Ratschläge gerne, aber engagieren durch ein politisches Amt eher nicht. In meinem Ruhestand soll die Familie im Vordergrund stehen und nicht politische Zwänge.

Trennende Elemente zwischen Ost und West aufheben

Wenn Sie Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wären – was wäre Ihre erste Amtshandlung?

Wenn ich Bundeskanzler wäre, dann würde ich sofort die Bildung aus dem föderalistischen Zwängen befreien – Bildung kann für mich nicht Ländersache sein. Ich würde die Möglichkeit der Volksabstimmung ähnlich der Schweiz als wichtige Bekundung des Wählerwillens einführen und schließlich und endlich würde ich alle trennenden Elemente zwischen Deutschland Ost und Deutschland West nach 30 Jahren Wiedervereinigung mit sofortiger Wirkung aufheben und damit ehrlich bekunden, wir sind ein Volk. Natürlich weiß ich, dass ein Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin diese Macht der Veränderung nicht besitzt, aber er oder sie besitzt die Macht, sich dafür einzusetzen.

