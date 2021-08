Potsdam

Am 26. September ist Bundestagswahl. Die MAZ fragt Brandenburgerinnen und Brandenburger, was sie umtreibt. Heute: Jeanette Neumann (60), Ingenieurin aus Elstal (Havelland).

Wo sind Sie gerade – und was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?

Ich sitze gerade auf meinem Balkon und genieße die Ruhe. Dabei schaue ich auf einen Spielplatz mit grünem Rasen und einigen Bäumen.

Beschreiben Sie uns doch mal einen typischen Tag aus Ihrem Leben.

Mein Tag beginnt um 04:30 Uhr. Gegen 06:20 Uhr bin ich dann in meinem Büro angekommen. Als Erstes checke ich meine Mails und die verpassten Anrufe. Danach kümmere ich mich um die Anfragen der Kunden. Diese nehmen einen Großteil meiner Arbeitszeit in Anspruch. Auch finden Besprechungen statt. Entweder tauschen wir uns im Team aus oder es sind Fachgespräche mit anderen Bereichen. Um 15:30 Uhr ist Feierabend und nach etwa 1 1/4 Stunden Heimfahrt kann ich gemütlich einen Kaffee trinken. Danach wird der Haushalt erledigt und am Abend lege ich die Füße hoch.

Sie wohnen in Elstal – was gefällt Ihnen dort, was nicht?

2011 bin ich wegen der Natur und der Großstadtnähe nach Elstal gezogen. Die Döberitzer Heide lädt zum Radfahren und Spazierengehen ein. Allerdings wurde in den letzten Jahren viel gebaut, so dass es immer weniger Natur und Grünflächen gibt. Und das finde ich sehr schade.

Was regt Sie zurzeit am meisten auf und warum?

Die Belange der Mieter finden in unserem Ort zu wenig Beachtung. Durch den Verkauf von Wohnsiedlungen sowie der im Moment stattfindenden Verdichtungen der Wohnsiedlungen befürchte ich, dass die Regionalmieten steigen werden.

Was müsste passieren, damit es besser wird?

Ein kommunaler Mieterbeirat würde die Anregungen und Kritiken der Mieter der Gemeinde sammeln und zum Beispiel in der Gemeindevertretersitzung vortragen, um Lösungen zu finden.

Was hat Ihnen zuletzt Freude bereitet?

Mein Sohn hat mir zu meinem runden Geburtstag eine Kurzreise geschenkt. Diese machen nur wir beide allein. Darüber habe ich mich sehr gefreut.

Wären Sie bereit, sich politisch zu engagieren und wofür?

Ich würde mich für die Belange der Mieter einsetzen, damit der Wohnraum bezahlbar bleibt und die Mieter nicht aus Elstal vertrieben werden.

Wenn Sie Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wären – was wäre Ihre erste Amtshandlung?

Den Reichtum gerechter verteilen.

