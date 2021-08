Potsdam

Am 26. September ist Bundestagswahl. Die MAZ fragt Brandenburgerinnen und Brandenburger, was sie umtreibt. Heute: Marcel Rossow (38) aus Breddin (Ostprignitz-Ruppin).

Wo sind Sie gerade – und was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?

Ich sehe meine Heimat. Zur einen Seite hin liegt das Dorf, zur anderen beginnt der Acker.

Beschreiben Sie uns doch mal einen typischen Tag aus Ihrem Leben.

Aufstehen, arbeiten, nach Hause fahren, mich um meinen Sohn kümmern und um unsere Feuerwehr im Ort. Wenn die Zeit es zulässt, gehe ich Angeln oder treffe Freunde.

Sie wohnen in Breddin – was gefällt Ihnen dort, was nicht?

Mir gefällt vor allem die Ruhe und dass wir uns hier beinahe alle kennen. Weniger gut ist allerdings die wirtschaftliche Lage. Beruflich und finanziell lebt es sich weitaus bescheidener als in der Nähe von Ballungsräumen.

Was regt Sie zurzeit am meisten auf und warum?

Dass man von früh bis spät arbeiten geht und die Möglichkeiten am Monatsende trotzdem sehr überschaubar bleiben. Und auf politischer Ebene ist irgendwie ja keine Besserung in Sicht.

„Justiz braucht mehr Schlagkraft gegen Clan-Kriminelle“

Was müsste passieren, damit es besser wird?

Es sollte alles dafür getan werden, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht noch weiter auseinandergeht. Es braucht wieder mehr echte Gerechtigkeit. Das gilt auch für den Rechtsstaat als solchen. Wie zu hören ist, ist die Justiz ja hoffnungslos überlastet, dabei bräuchte sie viel mehr Schlagkraft. Steuersünder, Kinderschänder, Clan-Kriminelle kommen zu oft mit blauem Auge davon, ohne dass die das wirklich stört. Den kleinen Mann aber, der bei viel kleineren Delikten verfolgt wird, haut es dagegen viel eher um.

Was hat Ihnen zuletzt Freude bereitet?

Mein Sohn natürlich.

„Zäher Kampf um ein neues Feuerwehrauto oder Gerätehaus“

Wären Sie bereit, sich politisch zu engagieren und wofür?

Auf keinen Fall.

Wenn Sie Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wären – was wäre Ihre erste Amtshandlung

Ich würde mich dafür einsetzen, dass alle Arbeitnehmer im Land ins gleiche Rentensystem einzahlen und dass das Rentenalter nicht noch weiter nach oben gesetzt wird. Und ich würde natürlich die Feuerwehrausstattungen deutlich verbessern. Es kann sich ja kein Außenstehender vorstellen, was das für ein Kampf für die meisten von uns ist, bis am Ende mal ein neues Fahrzeug dasteht oder gar ein neues Gerätehaus.

