Am 26. September ist Bundestagswahl. Die MAZ fragt Brandenburgerinnen und Brandenburger, was sie umtreibt. Heute: Marina Protz (45) aus Pritzwalk (Prignitz).

Wo sind Sie gerade – und was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?

Ich bin zu Hause und sehe vom Fenster aus in unseren schönen Garten am Haus.

Beschreiben Sie uns doch mal einen typischen Tag aus Ihrem Leben.

Ich stehe gegen 5.30 Uhr auf und füttere mein Haustier. Dann fahre ich zur Arbeit. Wenn ich Frühschicht habe, dann mache ich um 14 Uhr Feierabend. Manchmal nehme ich nachmittags noch Termine wahr. Wenn ich pünktlich zu Hause bin, koche ich für meinen Mann und mich etwas zum Mittag. Wenn das Wetter es zulässt, bin ich nachmittags draußen und beschäftige mich auf dem Grundstück oder unternehme etwas mit meiner Freundin. Bei schlechtem Wetter erledige ich Dinge im Haus, bastle oder lese.

Gute Anbindung zur Autobahn, viel Müll

Sie wohnen in Pritzwalk – was gefällt Ihnen dort, was nicht?

Mir gefallen die Ruhe und die Abgeschiedenheit. Wir haben eine gute Anbindung zur Autobahn, sind dicht an der Mecklenburgischen Seenplatte und meine Freunde wohnen hier. Außerdem bin ich hier aufgewachsen. Was mir nicht gefällt? Der Marktplatz lädt aufgrund seiner Größe und zu wenigen Sitzplätzen im Schatten kaum zum Verweilen ein. Zudem sind montags die Cafés geschlossen, in denen man sitzen könnte. Angelegte Grünflächen und Spielplätzen werden regelmäßig mutwillig zerstört und oft liegen betrunkene Menschen auf den Bänken. Dazu sehe ich oft übervolle Papierkörbe in der Stadt, weil die Leute ihren Hausmüll illegal entsorgen.

Was regt Sie zurzeit am meisten auf und warum?

Mich regt es auf, dass Häuser in der Innenstadt verfallen und nicht saniert werden. Überall sehe ich Leerstand und Ruinen.

Was müsste passieren, damit es besser wird?

Als Erstes müsste das Rathaus wohl mal wieder für die Bürger öffnen und die Stadt müsste mehr Interesse zeigen. Es werden Entscheidungen getroffen, die hier für viele Menschen nicht nachvollziehbar sind.

Was hat Ihnen zuletzt Freude bereitet?

Freude bereitet mir mein Haustier, Menschen zu helfen und mit meiner Familie etwas zu unternehmen.

Zu viel Korruption in der Politik

Wären Sie bereit, sich politisch zu engagieren und wofür?

Ich würde mich auf keinen Fall politisch engagieren, da es dort zu viel Korruption gibt.

Wenn Sie Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wären – was wäre Ihre erste Amtshandlung?

Ich würde mich sofort für die älteren Menschen mit geringer Rente einsetzen, denn die haben dieses Land nach dem Krieg aufgebaut. Außerdem müssten ab sofort alle Beamte in die Rentenkasse einzahlen und den Politikern müsste das Geld im Ruhestand gekürzt werden.

