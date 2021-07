Potsdam

Viele Apotheken und Hausarztpraxen in Berlin und Brandenburg können aktuell keine digitalen Impfpässe ausstellen. Grund ist demnach ein technisches Problem beim Robert-Koch-Institut (RKI), das QR-Codes für die digitalen Impfpässe ausstellt. Das berichtet der RBB unter Berufung auf Apothekerverbände.

Damit können derzeit keine digitalen Impfpässe generiert werden. „Wir wissen, dass es deutschlandweit ein Problem gibt, das durch den Server des RKI verursacht wird“, sagte Mathias Braband-Trabandt vom Apothekerverband Brandenburg.

Für den digitalen Impfpass wird aus den persönlichen Daten des Impfpass-Inhabers, dem Zeitpunkt der Impfungen sowie den verwendeten Impfstoffen ein QR-Code erstellt. Der kann dann in die Impf-App CovPass oder in die Corona-Warnapp geladen werden.

Wann die Probleme behoben sein werden, ist derzeit noch unklar.

Hier gibt es den Impfpass, wenn die Systeme laufen:

In vielen Fällen erhalten vollständig Geimpfte ihre Zertifikate für den digitalen Nachweis im Impfzentrum oder in der Arztpraxis. Doch nicht alle Praxen können die Zertifikate ausstellen und auch in manchen Impfzentren klappt das nicht immer zuverlässig. Wer unversorgt bleibt, kann sich das Zertifikat jederzeit in teilnehmenden Apotheken besorgen.

Welche Apotheke am eigenen Wohnort den Nachweis ausstellt, verrät das Informationsportal „mein-apothekenmanager.de“ nach Eingabe der Postleitzahl. Geimpfte brauchen für die Ausstellung den Impfbescheid oder ihren gelben Impfpass und einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis. Die Ausstellung des Zertifikats ist für Geimpfte kostenlos, der Bund trägt die Kosten.

Den QR-Code auf dem Zertifikat-Ausdruck importiert man anschließend per Smartphone-Kamera in die Corona-Warn-App (Android/iOS) oder die CovPass-App (Android/iOS). Sie sind für Android- und iOS-Smartphones kostenlos in den jeweiligen App Stores verfügbar. Wer kein Smartphone hat, kann den EU-weit gültigen Nachweis über eine Covid-19-Impfung auch in Papierform mitführen.

Von MAZ-Online