Brandenburg

Nach Monaten im Lockdown haben Kunden seit 8. März wieder die Chance, auch jenseits von Drogerien, Apotheken und Supermärkten auf Einkaufsbummel zu gehen. Allerdings unter strengen Voraussetzungen – neben Abstandsregeln und der Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske müssen Kunden einen festen Termin für ihren Einkauf ausmachen. Denn nur eine sehr begrenzte Anzahl darf gleichzeitig sich in den Geschäften aufhalten, abhängig von der Größe Ladenfläche. Diese Termine müssen telefonisch oder online vorher vereinbart werden, „Click & Meet“ nennt sich dieses Verfahren.

Dass die Geschäfte wieder öffnen dürfen, ist grundsätzlich eine gute Nachricht, insbesondere für die großen Einkaufszentren in Brandenburg. Doch (noch) beteiligen sich nicht alle Ladengeschäfte in den Shopping-Centern an diesem System, zudem unterscheiden sich die Terminvereinbarungs-Verfahren und Öffnungszeiten innerhalb der Häuser. Die MAZ hat bei den großen Kaufhäusern in der Region nachgefragt und zusammengetragen, wie sie das vor Ort handhaben.

Stern-Center Potsdam

Knapp zwölf Wochen lang mussten etliche Läden im Stern-Center in Potsdam aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen bleiben. Jetzt kann das Shopping-Erlebnis im größten Einkaufszentrum der Stadt wieder losgehen, wenn auch nicht so, wie vor dem Lockdown. Um in gewissen Geschäften einkaufen zu dürfen, muss im Vorfeld ein Termin vereinbart werden.

A 10-Center in Wildau

Im A 10-Center in Wildau wird das neue „Click & Collect“-System kritisch gesehen. „Es ist schön, dass die Händler wieder da sein können, aber mit dem normalen Alltag hat das nicht zu tun“, sagt Center-Manager Matthias Borutta. Um einen Termin für das Einkaufserlebnis zu ergattern, kann über die Homepage des jeweiligen Unternehmens, die entsprechende App oder telefonisch gebucht werden.

Zwar sei das Besucheraufkommen etwas höher als in den vergangenen Wochen, so Borutta, dennoch seien es wenige Kunden, die im Zuge von „click & meet“ in die Läden kommen können. Die Befürchtung ist daher groß, dass die Händler nicht die Umsätze erwirtschaften können, die sie dringend bräuchten.

Designer Outlet Berlin-Elstal

Im Designer Outlet Berlin an der Bundesstraße 5 in Elstal haben nach dem zweiten Lockdown die meisten Geschäfte wieder geöffnet. Am Freitag waren es 56 der 84 Shops. Weitere kommen in den nächsten Tagen dazu. Auf der Website gibt es jetzt den „Shop By Appointment“-Service. So sind jetzt, wie fast überall nach den ersten Lockerungen im Einzelhandel, mit Ausnahme etwa der Lebensmittelgeschäfte, Terminvereinbarungen nötig.

Einkaufszentrum Wust

Im Brandenburger Einkaufszentrum Wust öffnen diese Woche zahlreiche weitere Geschäfte wieder mit einem Click & Meet-Angebot. Die Kundinnen und Kunden können dabei nach vorheriger Terminvereinbarung in den jeweiligen Geschäften einkaufen und sich beraten lassen. Insgesamt haben im Brandenburger Einkaufszentrum damit jetzt 26 Geschäfte geöffnet: neben den gastronomischen To-Go-Anbietern bieten 16 davon Click & Meet an und weitere sechs Geschäfte der Grundversorgung wie Lebensmittelanbieter, Optiker, Zoofachgeschäft, Baumarkt, Zeitungsladen und Apotheke haben wie bisher auch weiterhin regulär geöffnet.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

Von MAZonline