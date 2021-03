Corona in Brandenburg - Shoppen in fünf Öffnungsschritten: So funktioniert Einkaufen im verlängerten Lockdown

Bund und Länder haben sich auf eine Verlängerung des Corona-Lockdowns geeinigt – aber auch auf weitere Lockerungen. Diese sollen unter bestimmten anderem für den Einzelhandel greifen. Was das für Läden in Brandenburg bedeuten könnte – ein Überblick.