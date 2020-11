Potsdam

Der Handelsverband Berlin-Brandenburg übt scharfe Kritik an den verschärften Abstandsregeln für größere Geschäfte in der Advents- und Weihnachtszeit. Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen warnte vor „chaotischen Zuständen im Weihnachtsgeschäft“, sollten tatsächlich die strengen Platzbeschränkungen gelten, die am Mittwoch zwischen Bund und Ländern besprochen worden waren. „Wenn das umgesetzt wird, kann der Innenminister gleich einen Mannschaftswagen der Polizei vor die größeren Märkte stellen“, sagt Busch-Petersen. „Die Menschen werden in Schlangen draußen vor den Geschäften im Nieselregen stehen – so etwas kann ganz schnell eskalieren.“

Gestaffelte Regelung: Kleine Läden besser gestellt

Die Neuregelung besagt: Bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern darf maximal ein Kunde auf zehn Quadratmeter Verkaufsfläche kommen. Für die Fläche, die diese 800 Quadratmeter überschreitet, greift dann die verschärfte 20 Quadratmeter-pro-Kunde-Regel.

Anzeige

Busch-Petersen sieht „keinerlei epidemiologische Begründung“ für die 20-Quadratmeter-Regel. Es handele sich um „einen reinen Schaukampf“. Im öffentlichen Nahverkehr lege die Politik ganz andere Maßstäbe an, sagt Busch-Petersen. Eine Anwendung der gleichen Sicherheitsabstände wie in Geschäften würde dort bedeuten: „Drei bis vier Fahrgäste pro Bus.“

Nachteil für die Kaufhäuser?

Die Regelung benachteilige insbesondere die Kaufhäuser, für die Handelsverband und Politik in den vergangenen Jahren so verbissen gekämpft hätten. Deshalb fordert der Verband, jede Etage dieser Geschäfte einzeln zu werten. Darüber hinaus hat sich die Interessenvertretung an die Staatskanzlei gewandt mit der Forderung, Beschäftigte in „systemrelevanten Handelsbetrieben“ – in Lebensmittelmärkten etwa – „analog zum Pflegepersonal“ vorrangig zu impfen.

Enttäuscht reagierte das Gastgewerbe auf die Ankündigung, dass die Restaurants auch über Weihnachten geschlossen bleiben müssen. „Wir hatten gehofft, über die Weihnachtsfeiertage öffnen zu können“, sagt Olaf Lücke, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gastronomieverbands Dehoga.

Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte am Mittwochabend nach Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) vereinbart, die privaten Kontakte der Bürger bis Weihnachten weiter einzuschränken und die Maskenpflicht in einigen Bereichen zu erweitern. Der Teil-Lockdown mit Schließungen der Gastronomie und von Kultureinrichtungen soll mindestens bis zum 20. Dezember verlängert werden. Das Brandenburger Kabinett will die neue Verordnung am Freitag beschließen.

Berlin schert aus – wegen hoher Infektionswerte

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) warb für die Corona-Beschränkungen. Mit 629 neuen Corona-Fällen in der Mark sei am Donnerstag ein „neuer trauriger Höchststand erreicht“, so der Regierungschef.

Sonderwege kündigten sich bereits in einzelnen Ländern an: Aus dem Berliner Senat verlautete am Abend, die Stadt werde die allgemeinen Kontaktbeschränkungen über Weihnachten nicht lockern. Damit bleibt es in der Bundeshauptstadt bei einer Obergrenze von fünf Personen aus maximal zwei Haushalten (Kinder bis 14 Jahre kommen dazu). Eigentlich ist eine gelockerte Obergrenze von zehn Erwachsenen für die Festtage vereinbart. In Berlin allerdings sind die Infektionszahlen extrem hoch.

Lesen Sie auch

Von Ulrich Wangemann