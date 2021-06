Der Rapper Sido wird sich sicherlich auch diese teuren Blitzer-Bilder im Kopf bewahren: Am Donnerstag musste er sich vor dem Amtsgericht Oranienburg verantworten – er war mehrfach zu schnell und ohne Führerschein Auto gefahren. Bei der Verhandlung kam ein pikantes Detail über seine Historie als Autofahrer heraus.

Sido: Peinliches Führerschein-Geständnis in Oranienburg

Oranienburg - Sido: Peinliches Führerschein-Geständnis in Oranienburg

Oranienburg - Sido: Peinliches Führerschein-Geständnis in Oranienburg