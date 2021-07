Potsdam

Während Ärzte und Politiker an die Impfbereitschaft der Bevölkerung appellieren, bestreikt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi seit den frühen Morgenstunden die wichtigsten Pharmagroßhändler in Berlin und Brandenburg.

Seit 6 Uhr sind die Beschäftigten der Unternehmen Alliance Healthcare Berlin, Phoenix Pharmahandel Berlin, GEHE Berlin und die Sanacorp Potsdam aufgerufen, sich an einem ganztägigen Warnstreik zu beteiligen. Die Großhändler spielen eine zentrale Rolle bei der Impfstoffversorgung. Sie beliefern unter anderem Apotheken und Betriebsärzte mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer.

„Wollen Impfkampagne nicht behindern“

Verdi-Verhandlungsführerin Franziska Foullong betonte gegenüber der MAZ, dass es nicht darum gehe, die Impfstoffverteilung zu gefährden. „Wir haben ein großes Interesse daran, dass die Impfkampagne nicht behindert wird“, sagte sie.

Deswegen habe man einen Tag ausgewählt, an dem keine Impfstoffbestellungen ausgeliefert werden. „Wir gehen hier auf Nummer sicher“, so Foullong. Corona-Impfstoffe werden in der Regel montags an Apotheken und Betriebsärzte geliefert.

Die Corona-Krise habe gezeigt, wie systemrelevant die Beschäftigten in dieser Branche sind, so Foullong. Sie begründete den Warnstreik mit den festgefahrenen Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel. In der laufenden Tarifrunde für die rund 64.000 Beschäftigten des Groß- und Außenhandels in Berlin und Brandenburg zeichne sich bislang keine Einigung ab.

Branche mit Umsatzzuwächsen

In der Pandemie habe der Pharmagroßhandel Umsatzzuwächse von bis zu 6,8 Prozent verzeichnet. Trotzdem würden die Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde nur geringe Tariferhöhungen anbieten. Außerdem würden die Arbeitgeber eine Differenzierung des Tarifvertrags anstreben: Unternehmen, die wirtschaftlich nicht so gut dastehen, könnten Tariferhöhungen verschieben. Verdi befürchtet damit eine Aushöhlung des Tarifvertrags.

„Die Arbeitgeber wollen mehrere Lohntabellen in dem Flächentarifvertrag festschreiben“, sagte Foullong. Dafür seien Flächentarifverträge aber nicht da. Es gelte vielmehr der Grundsatz: Gleiche Arbeit, gleicher Lohn.

Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung um 6 Prozent, mindestens aber 150 Euro im Monat beziehungsweise 70 Euro für Auszubildende.

Von Torsten Gellner