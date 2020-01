„Sie sind alle Superhelden“: Woidke ehrt 100 Ehrenamtliche in Staatskanzlei

Potsdam

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke und Landespräsidentin Ulrike Liedtke ehrten am Samstag beim 15. Brandenburger Ehrenamtsempfang in der Staatskanzlei fast 100 Ehrenamtliche aus dem gesamten Bundesland. „Die Ehrenamtler bereichern mit ihrem Engagement unser Land, machen es lebenswert und lebendig“, sagte Woidke in seiner Rede.

Zwei der Ehrenamtlichen erschienen in Superheldenkostümen in der Staatskanzlei. Woidke griff die Verkleidung der „Stinknormalen Superhelden“ auf und sagte: „Eigentlich müssten sie alle sich verkleiden, damit man sie jeden Tag als das erkennt, was sie sind – sie sind alle Superhelden“.

Möbilitätszuschuss für Ehrenamtliche

Er versprach die „Engagement-Stützpunkte“ weiter auszubauen, die Ehrenamtskarte Berlin-Brandenburg attraktiver zu machen und als Würdigung für Engagierte einen Mobilitätszuschuss zu ermöglichen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ehrt die Ehrenamtlichen. Quelle: Varvara Smirnova

In den Landkreisen Uckermark, Potsdam-Mittelmark und Frankfurt (Oder) gibt es den Mobilitätszuschuss schon. „Ab 2020 wollen wir das flächendeckend in Brandenburg einführen“, teilt Staatskanzlei-Sprecher Torsten Maciuga mit. Die Ehrenamtlichen können dann einen Antrag auf eine einmalige Zahlung von 100 Euro stellen. „Die Engagierten sind in ganz Brandenburg unterwegs, da bringt ihnen ein VBB-Ticket nur im Berliner Umland etwas“, erklärt der Sprecher.

Brandenburger Identität

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke ( SPD) sprach in ihrer Rede über Zusammengehörigkeit. „Es gibt eine Brandenburger Identität“, betonte sie. Auch Toleranz, weltoffene Demokratie, starke Universitäten, internationale Spitzenforschung und eben auch das Ehrenamt seien Teil der noch jungen Identität. „Danke, dass sie jahrelang unser Land voranbringen“, sagte sie. „Sie sind das, was die lebendige Gesellschaft ausmacht.“

Etwa jeder dritte Brandenburger, also rund 840.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Der Ehrenamtsempfang ist seit 2005 Bestandteil der Brandenburger Anerkennungskultur und soll Ehrenamtliche, Politiker und Medien in gute und nachhaltige Gespräche bringen. Dietmar Woidke will damit für mehr mediale und politische Aufmerksamkeit für das Ehrenamt sorgen.

Mehr zum Thema:

Von Jan Russezki