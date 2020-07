Sieben Neuinfektionen in Brandenburg – 90 Menschen aktiv erkrankt

Potsdam

Die Zahl der ermittelten Corona-Infektionen in Brandenburg ist um sieben gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte, gibt es im Land mit Stand vom Sonnabend, 10 Uhr, 3482 Menschen, die sich mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert haben. 3220 Patienten gelten als genesen. Diese Zahl hat sich im Vergleich zum Freitag nicht geändert. Derzeit gibt es nach den Angaben etwa 90 aktiv erkrankte Personen. 173 Menschen starben in Zusammenhang mit der Infektion. Auch die Sterbefälle haben sich innerhalb von 24 Stunden nicht erhöht.

In den Landkreisen Märkisch-Oderland und Ostprignitz-Ruppin wurde jeweils eine Neuinfektion gemeldet. In Teltow-Fläming, Oder-Spree und Oberspreewald-Lausitz wurden jeweils zwei neue Infektionen erfasst. Auf sieben Neuinfektionen kommt das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG), da die Fälle im Landkreis Potsdam-Mittelmark erneut nach unten korrigiert wurden. Dort gibt es demnach im Vergleich zum Vortag eine registrierte Neuinfektion weniger.

Anzeige

>>> Hier gibt es weitere Zahlen aus Brandenburg und Berlin

Weitere MAZ+ Artikel

>>> Corona-Regeln: Die wichtigsten Infos für Brandenburg im Überblick

Deutschlandweit 378 neue Infektionen in 24 Stunden

Deutschlandweit haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut ( RKI) mit Stand vom Sonnabend, 11.55 Uhr, 378 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise in Deutschland 198.556 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt.

Von MAZonline, dpa