Potsdam

Am 23. März 2020, wenige Tage nach der „Es ist ernst“-Fernsehansprache der Bundeskanzlerin, hat das Land Brandenburg erstmal die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) ausgewiesen. Der Wert seinerzeit: 11,5. Selbst der höchste Wert während der ersten Welle (26,1 am 9. April) lag noch geringfügig unter jenem vom 27. Mai (27,1,).

In der zweiten Mai- und ersten Juni-Hälfte 2020 nähert sich die Langzeit-Kurve, die auf dem Corona-Dashboard des Gesundheitsministeriums abgebildet ist, beharrlich der Null-Linie. 1,5 am 26. Mai, 0,6 am 9. Juni, 1,8 am 24. Juli. Den ganzen August und September über bleiben die Inzidenz-Werte einstellig, das bleibt bis zum 6. Oktober so.

Danach geht die Kurve ziemlich schnell und ziemlich steil hoch, typisch für das exponentielle Wachstum während einer Pandemie. Am 27. Oktober wird erstmal die 50 überschritten, am 2. November, als der sogenannte Lockdown light (oder „Wellenbrecher-Shutdown“) in Kraft tritt, sind es 79,8. Die 100 wird eine Woche später, am 9. November, gerissen (100,9).

Nach einer kurzen Plateauphase Mitte November geht es dann mit großen Schritten Richtung 150 (152,2 am 6. Dezember), am 13. Dezember sind es mehr als 200 (211,7). Drei Tage später wird auch der Einzelhandel in ganz Deutschland geschlossen, und die Kontaktbeschränkungen nochmal verschärft.

Der Lockdown ist zwar nicht mehr länger „light“, die Kurve geht trotzdem zunächst weiter rauf. Zwei Tage lang, am 23. und 24. Dezember, überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg die 300. Der Höhepunkt an Heiligabend: 310,7. Der Peak im laufenden Jahr: 295,5 am 11. Januar.

Strohfeuer zwischen Anfang Februar und Mitte März

Es dauert nach Weihnachten gut einen Monat, bis der Wert am 23. Januar die 200 unterschreitet. Zwischen dem 2. Februar und dem 18. März liegt die Inzidenz dann sogar bis auf einen Tag (9. Februar) unter 100, ehe die dritte Welle sich auch in den Brandenburger Zahlen niederschlägt.

Ganz so hoch wie im Winter schießen die Inzidenzwerte aber nicht mehr, der Peak ist am 15. April erreicht (157,8). Zuletzt knapp über 100 liegt der Wert am 6. Mai. Am 21. Mai fällt die Sieben-Tage-Inzidenz im Land erstmals wieder unter 50 gefallen (49,1), am 26. Mai dann auch unter 35.

Für die von der Landesregierung angekündigten Lockerungen der Corona-Beschränkungen ist die landesweite Zahl allerdings nicht entscheidend, weil die jeweilige Inzidenz auf Stadt- beziehungsweise Landkreis-Ebene den Ausschlag gibt.

Mit Stand vom Donnerstag (27. Mai) liegen alle 18 Landkreise und kreisfreien Städte im Land unter dem wichtigen Grenzwert 50. Dieser muss drei Tage lang unterboten werden, damit Schulen in den Präsenzunterricht zurückkehren, Freibäder öffnen und Restaurants ihre Gäste auch drinnen bewirten dürfen.

Von Thorsten Keller