Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg steigt von 90,6 auf 100,7

Potsdam

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Brandeburg ist auf über 100 gestiegen. Das Gesundheitsministerium gab den Wert am Freitagmorgen mit 100,7 an – ein steiler Anstieg im Vergleich zum Vortag (90,6). In Berlin liegt der Wert noch knapp unter 100 (97,6).

Der Anstieg auf über 100 hatte sich seit Tagen angedeutet. Die Corona-Regeln werden daher in den besonders betroffenen Kreisen und Städten ab Montag verschärft. Das kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstagabend nach einer Kabinettsitzung an.

Fünf Landkreise und Cottbus liegen derzeit über 100

Die jüngsten Lockerungen werden dort zurückgenommen, wo die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage hintereinander über 100 liegt. Das ist derzeit (Stand: 19. März) in fünf Brandenburger Landkreisen und in der Stadt Cottbus der Fall. Am höchsten ist die Inzidenz in Elbe-Elster (224), außerdem greift die Notbremse in Oberspreewald-Lausitz, Oberhavel, Oder-Spree und Teltow-Fläming.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein formeller Kabinettsbeschluss soll an diesem Freitag folgen. Viele Geschäfte müssen dann ab Montag wieder schließen. Ausgenommen sind Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Banken und Sparkassen sowie Abholdienste. Auch Museen und Gedenkstätten müssen zumachen.

Die Schulen sollen bis zu den Osterferien für den Wechselunterricht offen bleiben.Bau- und Gartenmärkte, Blumenläden und Kosmetikstudios bleiben geöffnet, Gaststätten geschlossen.

Von MAzonline