Potsdam

Die Corona-Pandemie hat zahlreiche Begriffe geprägt, die es so zuvor noch gar nicht gab. Die „Sieben-Tage-Inzidenz“, oder einfach nur „Inzidenzwert“ genannt, ist ein Beispiel dafür und aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Sie gibt an, wie viele Personen sich in den letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert haben und ist ausschlaggebend für schärfere Corona-Regeln in den einzelnen Regionen.

Der Inzidenzwert ist leicht zu errechnen: Es werden alle gemeldeten Neuinfektionen der jeweils zurückliegenden sieben Tage addiert. Die Summe wird durch die Einwohnerzahl des Landkreises oder der kreisfreien Stadt geteilt. Danach wird dieser Wert mit 100.000 multipliziert – das ist auch schon alles. Dennoch werden für eine Region immer wieder unterschiedliche Angaben zu den Neuinfektionen gemacht.

Komplizierte Meldekette

Es ist nämlich zu beachten, dass die sieben Tage des Inzidenzwertes nicht mit einer Kalenderwoche gleichzusetzen sind – der Wert rollt sozusagen nach vorn. Wenn also die neue Zahl für einen Tag dazukommt, wird dafür die Zahl der Neuinfektionen gestrichen, die mehr als sieben Tage zurückliegt.

Außerdem gibt es eine recht komplizierte Meldekette die dafür sorgt, dass Gesundheitsamt, Gesundheitsministerium und Robert-Koch-Institut oftmals unterschiedliche Zahlen veröffentlichen. Das können manchmal nur wenige Coronavirus-Infektionen sein, zum Teil aber auch mehrere Hundert.

Meldezeiten sorgen für Verzug

Ein Wirrwarr ensteht aufgrund der häufig verschiedenen Meldezeiten und aufgrund des langen Meldeweges: Der Landkreis oder die kreisfreie Stadt stellt die Zahlen der Neuinfektionen für die einzelnen Regionen zusammen und leitet sie an das Brandenburger Gesundheitsministerium nach Potsdam weiter. Das geschieht im Laufe des Tages, je nach Kreis oder kreisfreier Stadt durchaus zu sehr unterschiedlichen Zeiten. Positive Testergebnisse, die am Abend reinkommen, werden etwa stellenweise gar nicht mehr tagesaktuell erfasst.

Das Gesundheitsministerium veröffentlicht die gesammelten Corona-Zahlen täglich am Vormittag, in der Regel gegen 9 Uhr, und leitet diese wiederum an das Robert-Koch-Institut weiter. Bis die Anzahl an Neuinfektionen also dort ankommen, können bis zu drei Tage vergehen. Da aber schon zuvor Landkreis, kreisfreie Stadt und Gesundheitsamt die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht haben, weichen oftmals die Inzidenzwerte stark voneinander ab.

Für Corona-Maßnahmen, die an die Höhe des Inzidenzwertes gekoppelt sind, etwa die Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Landkreis oder die kreisfreie Stadt, ist in Brandenburg daher häufig die Zahlenmeldung des Landes maßgeblich.

Von MAZonline