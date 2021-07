Potsdam

Nach einer Reihe von tödlichen Unfällen in Brandenburg hat die Polizei scharfe Kontrollen angekündigt. „Bei tödlichen Unfällen ist Geschwindigkeit die Hauptursache – eine Verhaltensänderung kann man nur mit maximalem Druck erreichen“, sagte Ute Döpke, Sachgebietsleiterin für Verkehrsangelegenheiten beim Polizeipräsidium Potsdam. Allerdings gebe es keine ausgesprochenen Unfallschwerpunkte. „Wir müssen deshalb im gesamten Land unterwegs sein, um Kontrollen durchzuführen – und wir dürfen nicht nachlassen“, so Döpke.

Im Zeitraum vom 4. bis zum 10. Juli waren auf märkischen Straßen sechs Menschen ums Leben gekommen, außerdem das ungeborene Kind einer tödlich verletzten Frau.

Mit 19 Jahren ungebremst gegen einen Baum

Am 4. Juli war ein 19 Jahre alter Autofahrer aus Berlin bei Golzow (Potsdam-Mittelmark) in seinem Auto mit einem Baum kollidiert – die Polizei fand keinerlei Bremsspuren. Einen Tag später starb in der Nähe von Hoppegarten (Märkisch-Oderland) ein 35 Jahre alter Motorradfahrer. Er wurde leblos im Straßengraben gefunden. Die Straße macht an dieser Stelle eine Doppelkurve.

Am selben Tag starb ein 53 Jahre alter Mann bei Schönwalde-Glien (Havelland), als er auf nasser Fahrbahn von der Straße abkam und einen Baum rammte. Bei Oberkrämer (Oberhavel) wurde am 8. Juli eine 41 Jahre alte Frau aus dem Elbe-Elster-Kreis getötet, als auf der A10 ein Wagen in ihr Heck fuhr.

Raserei tötet drei Menschen

Mutmaßlich Opfer von Raserei wurden zwei Frauen am 10. Juli auf der B96 im Mühlenbecker Land (Oberhavel), als ein 23 Jahre alter Berliner in seinem PS-starken Mercedes AMG auf die Gegenfahrbahn geriet. Die 32 Jahre alte Fahrerin und ihre schwangere Beifahrerin (23) – sie war im sechsten Monat – starben. Außerdem wurden in ihrem Auto zwei weitere Insassen (31 und 33) verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. „Das menschliche Leid vermag man sich gar nicht vorstellen“, sagte Verkehrspolizistin Döpke mit Hinblick auf das Unglück. Die Retter, die Zeugen des schrecklichen Ereignisses wurden, werden jetzt seelsorgerisch betreut.

Der mutmaßliche Unfallverursacher und sein Begleiter (31) wollten von der Unfallstelle fliehen, wurden aber nach 800 Metern von der Polizei gefasst. Gegen sie wird jetzt wegen Unfallflucht und des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Dem Mercedes-AMG-Fahrer ist Blut entnommen worden, teilt die Polizei mit. Bis das Unfallgutachten vorliege, dauere es allerdings voraussichtlich noch einige Tage.

Polizei sieht keinen Zusammenhang mit Ferien

Die Polizei sieht trotz der Häufung der Unglücksfälle im Hochsommer keinen Zusammenhang mit der Feriensaison. Alle Getöteten stammten aus der Region, „mit Urlaubsverkehr hatten die Unfälle nach jetzigem Kenntnisstand nichts zu tun“, sagt Sachgebietsleiterin Döpke vom Polizeipräsidium. Außerdem seien drei der Zusammenstöße ohne Einwirkung anderer Verkehrsteilnehmer entstanden.

Hitze ist nach Einschätzung der Polizei auch nicht ursächlich für die Unfälle. Oft ereigneten sie sich in den Abendstunden.

Bereits im Vorjahr hatte es im Sommer eine tragische Häufung von tödlichen Unfällen gegeben: Zwischen dem 26. und 30. Juli 2020 waren fünf Menschen auf Brandenburgs Straßen gestorben.

Eigentlich hatte das Jahr positiv begonnen

Die erste Jahreshälfte hatte aus Sicht der Verkehrspolizei eigentlich einen positiven Trend gezeigt. So waren von Januar bis Ende Juli 2021 auf Brandenburgs Straßen 56 Menschen gestorben, während es in den ersten sechs Monaten des Corona-Jahres 2020 noch 68 gewesen waren – bei deutlich weniger Verkehrsgeschehen wegen des ersten Lockdowns. Im Jahr 2019 waren 70 Verkehrsteilnehmer im selben Zeitraum ums Leben gekommen.

Nach einem Einbruch der Tempokontrollen im vergangenen Jahr – nicht zuletzt eine Folge der Corona-Kontrollen, für die die Polizisten eingespannt wurden – hat das Präsidium die Tempomessungen wieder verstärkt. Nach 550.000 Feststellungen von Verstößen in der ersten Jahreshälfte 2020 waren es bis Juni 2021 rund 640.000 landesweit. Dennoch ist der Vor-Pandemie-Wert von knapp 800.000 aus dem ersten Halbjahr 2019 noch längst nicht erreicht.

Polizei will Wohnmobilisten kontrollieren

Die bei Verkehrsunfällen Getöteten bilden einen „Durchschnitt der Bevölkerung“, sagt Polizistin Döpke. In allen Altersgruppen seien Opfer zu beklagen. Es seien neben Motorradfahrern und Pkw-Fahrer, Radfahrer und Lastwagenfahrer unter den Toten, so Döpke.

Obwohl man im Präsidium keinen Zusammenhang mit der Ferienzeit sieht, will man in den kommenden Wochen verstärkt Urlauber in den Blick nehmen. So sollen auf den Autobahnen zum Beispiel Wohnmobilisten kontrolliert werden. Viele seien in überladenen Fahrzeugen unterwegs, so Sachgebietsleiterin Döpke. Das verlängere den Bremsweg. Wegen Corona hätten viele Urlauber erstmals Freizeitfahrzeuge ausgeliehen.

Von Ulrich Wangemann