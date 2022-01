Potsdam

Großeinsätze hat es wohl nicht gegeben, aber ganz ohne Streit liefen die Feiern zum Jahreswechsel nicht ab. Das Lagezentrum der Polizei meldete für die Silvesternacht mehrere Einsätze. Es sei zu einigen Auseinandersetzungen und Körperverletzungen gekommen, sagte ein Sprecher in der Nacht zum Samstag. Außerdem habe es einige Verstöße wegen illegaler Böller gegeben.

► Das erste Brandenburger Neujahrsbaby kam in Lübben zur Welt

Ruhiger als in den Vorjahren

Alles in allem sei es aber eine „überwiegend friedliche Silvesternacht“ gewesen, so Polizeihauptkommissar Mario Heinemann, Pressesprecher des Polizeipräsidiums. Es wurden sogar etwas weniger Einsätze als in den Vorjahren gezählt.

In ganz Brandenburg rückte die Polizei in der Silvesternacht zwischen 21 Uhr und 6 Uhr am Neujahrsmorgen zu insgesamt 507 Einsätze aus. Im Vorjahr waren es noch 573 Polizeieinsätze.

Der Großteil der Einsätze in diesem Jahr stand im Zusammenhang mit Pyrotechnik (63). In 59 Fällen waren es Körperverletzungsdelikte und in 53 ging es um Ruhestörungen.

Für die Feuerwehren im Landkreis Prignitz war dagegen eine ruhige Nacht: Bis etwa 3 Uhr nachts waren keine Einsätze zu verzeichnen.

Mehrere kleine Einsätze in Teltow-Fläming

Trotz Böllerverbot wurde das neue Jahr überall in Teltow-Fläming mit Feuerwerk empfangen. Polizei und Feuerwehr mussten zu mehreren kleinen Einsätzen ausrücken.

Bunter Jahreswechsel im Havelland

Der zweite Jahreswechsel unter Covid-Vorzeichen verlief im Havelland ruhig. Bis auf kleinere Einsätze gab es für die Feuerwehren im Havelland nichts zu tun. Auch die Polizei meldete keine größeren Einsätze. Dafür erstrahlte – obwohl es keinen Feuerwerksverkauf gab – der Himmel ab 0 Uhr in allen Farben.

In Premnitz (Havelland) brannte ein Altkleidercontainer. Quelle: Kay Harzmann und Joachim Wilisch

Auseinandersetzung in Ostprignitz-Ruppin

In Neustadt (Dosse) im Landkreis Ostprignitz-Ruppin kam es kurz nach Mitternacht zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Nach Angaben der Polizei war es während des Feuerwerks zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 15-Jährigen und einem 24-Jährigen gekommen, die sich jedoch derart zugespitzt hatte, dass der junge Mann den Jugendlichen körperlich attackierten wollte. Das konnte der Vater des 15-Jährigen zwar unterbinden, bekam aber dafür die Wut des 24-Jährigen ab und erhielt einen Schlag ins Gesicht.

Der Schläger machte sich danach aus dem Staub und fand Unterschlupf in der Wohnung einer Bekannten. Dort hatte er sich aber auch nicht im Griff. Er randalierte, die Polizei kam – und er beruhigte sich noch immer nicht. Der erheblich Alkoholisierte (1,76 Promille) „trat aggressiv gegenüber den Beamten auf, sodass er gefesselt werden musste“ und auch dagegen wehrte er sich vehement. Nützte nichts, er musste mit aufs Polizeirevier.

In Neuruppin und Rheinsberg war es, wie allgemein in Brandenburg in der Silvesternacht „vergleichsweise ruhig und weitestgehend störungsfrei“. Bis zum Neujahrsmorgen wurden in den beiden Städten keine größeren Sachbeschädigungen oder verletzte Personen gemeldet.

Lediglich ein Vorfall aus der Silvesternacht fand Niederschlag in der Neuruppiner Polizeibilanz am Morgen: Demnach hatten Polizeibeamte gegen 1 Uhr in der Neuruppiner Wallstraße einen 20-jährigen Mann bemerkt, „der mehrere, augenscheinliche selbstgebaute Sprengkörper mit sich führte und zuvor zündete. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde noch eine geringe Menge einer betäubungsmittelähnlichen Substanz festgestellt“.

Auch die Bilanz für Rheinsberg fällt übersichtlich aus: Auch hier war der Polizei lediglich ein Fall erwähnenswert: Gegen 2.30 Uhr hatten Polizisten in Rheinsberg einen 26-jähriger Mann beobachtet, der mit einer Schreckschusswaffe schoss. Zudem trug er noch „verbotene Pyrotechnik polnischer Herkunft“ mit sich. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Gesichtsoperation nach Böller-Verletzung in Potsdam

In der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam war die Feuerwehr bereits am späten Nachmittag zu elf Einsätzen ausgerückt. In den meisten Fällen hatten Brandmeldeanlagen den Alarm ausgelöst. In einem Fall brannte aber ein Pkw, in einem anderen Einsatz musste ein Wasserschaden bekämpft werden.

Gute Stimmung trotz Nieselregen in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam hatte zum Jahreswechsel 97 Patienten zu versorgen. Dies sei - gegenüber herkömmlichen Tagen – ein etwas erhöhtes Patientenaufkommen, so eine Pressesprecherin des Klinikums. Es seien viele so genannte Bagatellfälle gewesen.

Vier Verletzungen müssen jedoch als „Silvester“-Unfälle verbucht werden: Eine Person musste aufgrund einer Gesichtsverletzung, hervorgerufen durch einen Böller, noch in der Nacht operiert werden. Ebenfalls in den Operationssaal kam eine Person, die sich an der Hand verletzt wurde. Zwei weitere Handverletzungen wurden behandelt, waren aber weniger schlimm, eine Operation war in diesen beiden Fällen nicht nötig.

Die Polizei hatte sich in Brandenburg auf eine arbeitsreiche Nacht eingestellt. Vergangenes Mal waren rund 750 Polizistinnen und Polizisten zu Silvester und Neujahr landesweit im Einsatz gewesen. Wegen der Pandemie galten auch diesmal Einschränkungen. Silvesterfeuerwerk durfte bundesweit nicht verkauft werden, an zahlreichen öffentlichen Plätzen in Brandenburger Landkreisen und Städten waren das Böllern und Ansammlungen untersagt.

Corona-Kontrollen in den Kommunen

Für die Umsetzung der Maßnahmen sind die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig, Ordnungsämter führen die Kontrollen durch. Die Polizei hat den Angaben zufolge nur eine unterstützende Funktion.

In Brandenburgs zweitgrößter Stadt Cottbus kontrollierten Mitarbeitende des Ordnungsamtes in der Silvesternacht mehr als 100 Personen. In den meisten Fällen wurden Angesprochene an die Corona-Bestimmungen erinnert, in 12 Fällen gab es Verstöße gegen das Böllerverbot. Grundsätzliches Fazit der Stadt: Die große Mehrheit habe sich an die geltenden Regelungen gehalten. In den vergangenen Wochen waren in der Stadt Tausende Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen.

Familie verliert durch Feuer ihr Zuhause

Für Bewohner eines Einfamilienhauses im Kolkwitzer Ortsteil Limberg (Spree-Neiße) ging die Silvesternacht tragisch aus. Ein Brand zerstörte nach Polizeiangaben das Haus, den Carport und ein Auto. Niemand wurde den Angaben zufolge verletzt. Eine Frau und ein Kind seien zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Ein Blick auf das zerstörte Dach nach einem Wohnhausbrand. Quelle: Foto: Sören Wolf/Blaulichtrepoter Cottbus/dpa

Das Haus sei nicht mehr bewohnbar. Ob der Brand durch Pyrotechnik ausgelöst wurde, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Sie ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Berlin: Polizisten stehen hinter einer Absperrung am Brandenburger Tor, wo sich mehrere hundert Menschen versammelt haben. Quelle: Christophe Gateau

In Berlin – vor der Pandemiezeit immer eine Partyhochburg zum Jahreswechsel – spricht die Polizei von einer „verhältnismäßig ruhigen Einsatzlage“. Sprecher Thilo Cablitz berichtete allerdings von zwölf Menschen auf einer privaten Silvesterfeier im Osten der Hauptstadt, die bei der Explosion von illegalem Feuerwerk verletzt wurden. Cablitz sagte, in der Nacht seien rund 90 Menschen vorübergehend festgesetzt worden, etwa wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz. Ein Polizeikollege sei beim Einsatz verletzt worden. Details waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei kündigte eine Einsatzbilanz im Laufe des Samstags an.

