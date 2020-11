Potsdam

Darf man an Silvester nun Raketen und Böller abfeuern, ist nur das Tischfeuerwerk im kleinen Kreis erlaubt, gibt es ein Verkaufsverbot? Die Debatte um die Jahresendknallerei wurde in den vergangenen Tagen besonders hitzig geführt. Am Mittwoch wird bei den Bund-Länder-Gesprächen festgezurrt, wie es zu Weihnachten und Silvester aussehen soll. Beim Feuerwerk scheint ein Kompromiss jetzt gefunden.

Die SPD-geführten Länder hatten sich für ein Feuerwerksverbot stark gemacht. Den unionsgeführten Ländern ging das zu weit. Ihnen zufolge sollte lediglich appelliert werden, auf die Knallerei in diesem Jahr zu verzichten, um die Rettungsstellen in den Krankenhäusern zu entlasten.

Anzeige

Nun einigten sich die Bundesländer auf einen Kompromiss. Darüber soll am Mittwoch bei dem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) abgestimmt werden.

Lesen Sie:Warum ein Böllerverbot nach hinten losgehen könnte

Grundsätzlich ist die private Silvesterknallerei laut dem Beschlusspapier in diesem Jahr weiter erlaubt. Auf belebten öffentlichen Plätzen und Straßen soll Feuerwerk aber untersagt werden, um eine Gruppenbildung zu vermeiden. Es wird eine Empfehlung an die Bevölkerung ausgesprochen, auf das Feuerwerk in diesem Jahr zu verzichten. Ein Verkaufsverbot ist aber nicht vorgesehen.

Gemeinden müssen selbst entscheiden

Wer legt nun fest, wo und ob es solche Böllerverbotszonen gibt? Diese Aufgabe wird auf die Gemeinden übertragen. „Die örtlich zuständigen Behörden bestimmen die betroffenen Plätze und Straßen“, heißt es.

Lesen Sie:Mit so vielen Menschen darf man Weihnachten feiern

Im vergangenen Jahr war zum Beispiel in Potsdam schon über Böllerverbotszonen diskutiert worden, weil es im Jahr zuvor mehrere schwere Verletzungen gegeben hatte. Die Stadtverwaltung sah aber nach einer Prüfung von einem solchen Verbot ab. Das heißt aber nicht, dass es in diesem Jahr nicht wegen der angespannten Lage unter anderem im Klinikum Ernst-von-Bergmann zu einem punktuellen Abbrenn-Verbot kommen könnte. Mehrere Kliniken hatten sich vehement für einen Verzicht von Feuerwerk in diesem Jahr ausgesprochen.

Berlin richtet Böllerverbotszonen ein

Allerdings hatten sich Brandenburgs Gemeinden in den vergangenen Tagen auf Anfrage äußerst zurückhaltend geäußert, wenn es um die Frage eines Böllerverbots ging. Der Städte- und Gemeindebund lehnt das ab. Grundsätzlich wollen die Kommunen noch die Beratungen am Mittwoch abwarten, wenn über die Frage eines Böllerverbots oder von Böllerverbotszonen mit der Bundeskanzlerin entschieden wird.

Lesen Sie: So denken die Brandenburger über ein Feuerwerksverbot

In Berlin wird es zu Silvester wieder mehrere Böllerverbotszonen geben. Welche und wie viele das sein werden sei noch offen, teilte der Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres, Martin Pallgen, am Dienstag auf Anfrage mit. Die Entscheidung darüber falle bis Ende November.

Im vergangenen Jahr hatte es drei Böllerverbotszonen gegeben, unter anderem eine rund ums Brandenburger Tor. Dort wird es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie anders als in den Vorjahren keine große Silvesterfeier unter freiem Himmel geben. Ob dort trotzdem mit einer Böllerverbotszone zu rechnen sei, stehe noch nicht fest, sagte Pallgen.

Von MAZ-Online