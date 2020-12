Vor allem zu Silvester ist es in vielen Regionen Tradition, Karpfen auf den Tisch zu bringen. Die Fische werden regional verkauft. Rezepte gibt es viele: gebraten, gedünstet oder auch geräuchert. Eine aufgehobene Schuppe soll Glück bringen.

Spezialität aus Peitz Silvesterkarpfen: Brandenburger Exemplare in diesem Jahr etwas kleiner - aber genug da