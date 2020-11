Sind Bürger, die Verstöße gegen Corona-Regeln melden, Denunzianten?

Potsdam

Die nackten Zahlen sind ernüchternd. Fast eine Million Menschen haben sich in Deutschland bislang mit dem Corona-Virus infiziert. Knapp 15.000 sind daran gestorben. Auf den Intensivstationen liegen derzeit rund 3600 Menschen, mehr als 2000 von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Völlig unklar ist bislang, welche gesundheitlichen Langzeitfolgen viele erwartet.

Und dann so was: die Frau in der Schlange vor der Kasse im Supermarkt mit heruntergezogenen Mund-Nasen-Schutz – als wäre es ein Halskettchen. Die Gruppe Jugendlicher, die in der Einkaufspassage ohne Masken und Abstand vergnügt miteinander turteln. Die feucht-fröhliche Geburtstagsfeier im vierten Stock. Gehts noch? Müsste man die nicht vielleicht alle anzeigen?

Am Mittwoch haben Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) und seine Kollegen aus den anderen Bundesländern mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) über eine Verlängerung des derzeitigen Lockdowns bis in den Dezember verhandelt. Die Corona-Kontaktbeschränkungen sollen verschärft werden. Private Zusammenkünfte sollen nur noch für maximal fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten erlaubt werden. Nur während der Weihnachtsfeiertage soll die Bestimmung gelockert werden. Und was ist, wenn sich Leute nicht daran halten?

In Essen kann man Verstöße online melden

In Essen gibt es dafür auf der Internetseite der Stadt ein extra Online-Formular, mit dem man beim Ordnungsamt „Verstöße gegen Coronaschutzverordnung“ melden kann. Als dies als Aufruf zum Denunziantentum kritisiert und von „chinesischen Verhältnissen“ gesprochen wurde, rechtfertigte die nordrhein-westfälische Stadt diese Praxis damit, dass man die vielen Informationen, die andauernd ungeordnet beim Ordnungsamt eingingen, so besser kanalisieren könne. Willkommen in der Denunziantenrepublik Deutschland?

Massenhafter Verstoß gegen das Corona-Abstandsgebot: Querdenker-Demonstration im November in Leipzig. Quelle: dpa-Zentralbild

Erinnerungen an finstere Zeiten werden da wach. An den Genossen Abschnittsbevollmächtigten etwa, der sein intimes Wissen über die Bewohner seines Bezirkes mit der Stasi teilte. Oder an den Blockwart der Nazis, der so ziemlich alles im Blick hatte und dem so mancher gerne ein Geheimnis über seinen ungeliebten Nachbarn anvertraute. Das Denunziantentum war eine wichtige Säule der Nazi-Herrschaft. Der Lehrling schwärzte seinen Meister an, der Vorarbeiter den Chef, der Mieter den Vermieter, ja selbst Juden denunzierten in der Hoffnung, dadurch das eigene Leben retten zu können.

Ohne Denunzianten hätte es auch die Gestapo schwer gehabt

Ohne die vielen Hinweise aus der Bevölkerung wäre die Gestapo personell heillos überfordert gewesen, haben historische Forschungen mittlerweile ergeben. Ein Großteil der Festnahmen durch Hitlers Geheimpolizei, teilweise bis zu 80 Prozent, erfolgte auf der Basis von Hinweisen aus der Bevölkerung.

Alle Vergleiche mit totalitären Regimen sind selbstverständlich unangebracht, wenn es um die Einhaltung der Corona-Regeln geht. Zumal das Denunziantentum kein spezifisches Kennzeichen von Diktaturen ist. Das beste Beispiel dafür ist die DDR. Die SED benötigte gerade deshalb einen aufwändigen Spitzelapparat der Staatssicherheit mit Inoffiziellen Mitarbeitern, von denen viele nur gegen Bares bereit waren zu verpfeifen, weil der real existierende Sozialismus in der Bevölkerung nicht sonderlich hoch im Kurs stand. Allein auf Denunzianten konnte sich das Regime nicht verlassen.

Die gibt es nämlich vor allem dort, wo Menschen unkritisch hinter einer Gesellschaftsordnung stehen. Wie in den USA der 1950er-Jahre, als der sogenannte kleine Mann während der McCarthy-Ära mithalf, Jagd auf vermeintliche Kommunisten zu machen. Oder in Westdeutschland in den 1970ern, als jeder, der nicht wie ein braver Bürger aussah, als RAF-Sympathisant verdächtigt werden konnte. Die meisten Ermittlungen wegen politischer Delikte des Staatsschutzes gingen in der Bundesrepublik auf Hinweise aus der Bevölkerung zurück. Nicht einmal zehn Prozent führten zwischen 1976 und 1989 zu einer Verurteilung.

Auch Nietzsche hasste Stiefellecker

„Und wiederum gibt es solche, die halten es für Tugend, zu sagen: ,Tugend ist notwendig’; aber sie glauben nur daran, dass Polizei notwendig ist“, schrieb einst der Philosoph Friedrich Nietzsche im Kapitel „Von den Tugendhaften“ in seinem „Also sprach Zarathustra“. Solche eben, die meinen, für eine richtige Sache sei es schon in Ordnung jemand anderen anzuschwärzen. Fragt sich nur, ob das immer die wahren Gründe dafür sind. Oder sind da nicht oft noch ganz andere Aspekte in Spiel? Der eigene Vorteil oder auch nur ein altgedientes Vorurteil.

Vernünftig miteinander reden – oder hilft gegen Corona-Leugner womöglich irgendwann doch nur noch die Polizei? Quelle: imago

Liegt der wahre Grund der Empörung über die Frau in der Schlage vor der Supermarktkasse womöglich darin, dass sie eine Geflüchtete ist, die Kids in der Einkaufspassage so unverschämt jung und ausgelassen sind, die Nachbarn aus dem vierten Stock mit ihrer Lautstärke schon immer nervten?

Wenn der Nachbar sein Kind verprügelt

Der typische Denunziant zeichnet sich dadurch aus, dass er anderen eine mitgeben will, weil er sich selbst benachteiligt fühlt. Und dafür holt er sich die Autorität des Staates an die Seite. Das entbindet von der Sorge, moralisch womöglich auf der falschen Seite zu stehen. Wenn so ein Verhalten um sich greift, führt das dazu, dass jeder auf jeden aufpasst, ob er sich ja ordentlich verhält. So entsteht ein gesellschaftlichen Klima des allgemeinen Misstrauens. Die Denunziantengesellschaft ist eine Gesellschaft des Ressentiments und der Fallensteller.

Aber sind wir wirklich soweit? Ist jeder, der die Polizei ruft gleich ein Denunziant? Wer zum Hörer greift, weil im Nachbarhaus jemand seine Kinder verprügelt, sicher nicht. Wer einen Falschparker anzeigt, dessen Blechbüchse niemanden stört, eher schon. Der eine zeigt Solidarität, der andere eher, dass er ein Spießer ist.

Sollte man Verstöße gegen Corona-Regeln melden? Viele Bürger handhaben die Corona-Regeln nachlässig. Soll man Verstöße dagegen tatsächlich den Behörden melden? Ist das ein Zeugnis von Verantwortungsbewusstsein gegenüber seinen Mitmenschen oder eher arglistiges Denunziantentum? Die Meinungen darüber gehen weit auseinander. Was sagen Sie, liebe MAZ-Leser? Schicken Sie uns ihre Meinung an: leserbriefe@MAZ-online.de.

Zu einer liberalen Gesellschaft passt Denunziantentum jedenfalls nicht. Denn die braucht keine Stiefel leckenden Untertanen, sondern verantwortungsbewusste Bürger. Petzen ist blöd. Das weiß jedes Kind. Aber Rücksicht nehmen auf andere sollte eine Selbstverständlichkeit sein – gerade in Pandemie-Zeiten.

Am besten erstmal miteinander reden

Klar ist es nachvollziehbar, wenn jemandem angesichts der aktuellen Corona-Infektionszahlen der Kamm schwellt, weil sich andere nicht an die Hygiene- und Abstandsregeln halten und damit womöglich andere in Gefahr bringen. Aber mit der Frau in der Supermarktschlange, mit den Kids im Shopping-Center kann man reden. Auch an die Einsicht der Nachbarn im vierten Stock lässt sich appellieren.

Die Vernunft stößt freilich an ihre Grenzen, wo Tatsachen geleugnet und Verschwörungserzählungen aufgetischt werden. Dann kann es vielleicht doch ratsam, die Polizei um Verstärkung zu bitten. Die wird im Übrigen auch erstmal an die Einsicht appellieren und gegebenenfalls eine Ordnungswidrigkeit ahnden, aber niemanden gleich abführen – was einem fiesen Denunzianten doch eher den Spaß verderben dürfte.

Von Mathias Richter