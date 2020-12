Sind Bürger, die Verstöße gegen Corona-Regeln melden, Denunzianten? 

Potsdam

Die Maske sitzt unter dem Kinn, der Nachbar lädt einen großen Freundeskreis zum Umtrunk ein. Manche Menschen missachten die Corona-Regeln – sei es nachlässig oder vorsätzlich. Soll man Verstöße den Behörden melden? MAZ-Autor Mathias Richter hat das Für und Wider in einem Debattenbeitrag beschrieben – und das Spannungsfeld zwischen Bürgerpflicht in Zeiten der Pandemie und historisch belasteter Blockwart-Mentalität.

Wir haben Sie um Ihre Meinung zum Thema gefragt –hier kommt eine Auswahl der Zuschriften:

Anzeige

Es sei „erschreckend, mit welcher Selbstverständlichkeit in der Corona-Pandemie demokratische Grundrechte wie die Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt und zum Teil sogar abgeschafft werden“, sagt Gerd Binder. „Dazu gehört dann natürlich auch das gegenseitige Beobachten der Bürger, ob sich denn alle auch an die Beschränkungen halten. Demokratie ist offenbar nur eine Schönwetter-Staatsform, so wie dunkle Wolken aufziehen, müssen diktatorische Maßnahmen her und werden von den meisten Bürgern sogar begrüßt, wie die Umfragewerte für Markus Söder zeigen. Damit wird auch das widerwärtige Denunziantentum wieder hoffähig, wie es auch Prof. Lauterbach fordert, natürlich im Nahmen der Volksgesundheit.“

Dr. Wolf Erler aus Rathenow hat mehr als 40 Jahre als Hausarzt praktiziert. Er schreibt: „Ich habe schlimmere Epidemien als jetzt mit Corona erlebt, zum Beispiel 1968/69 die Hongkong-Grippe, wo wirklich ganze Dörfer platt lagen. Meines Erachtens wird die Corona-Pandemie von interessierten Leuten künstlich aufgeblasen. Fragwürdige Statistiken begründen einen sinnlosen Lockdown. Die Bevölkerung ist verunsichert und ängstlich. Auf der Straße und im Supermarkt wird man angeblafft, wenn man die Maske nicht hoch genug aufsetzt. Das alles hätte man sich von Anfang an sparen können. Sicher wären auch einige Leute gestorben, aber nicht wegen Corona, sondern weil sie von anderen Vorerkrankungen bereits geschwächt waren. Die übrigen 99 Prozent hätten jetzt eine Immunität und der ganze Zirkus wäre vorbei. So stürzen wir in eine Wirtschaftskrise ohne Beispiel, da hilft auch keine noch so große Neuverschuldung.“

„Es werden immer mehr Gesetze erlassen, die keiner versteht oder nachvollziehen kann“, findet Peter Liebe aus Brieselang. „Auf der anderen Seite werden aber immer mehr Stellen bei den Behörden abgebaut die dafür sorgen sollten, dass diese Gesetze eingehalten werden ( Polizei, Gerichte, Ordnungs- und Finanzämter).

Nun steht man da als Normalbürger, der versucht, diese Gesetze weitestgehend einzuhalten, und man merkt, dass es einige Mitbürger gibt, die dies ganz anders sehen. Denen ist es egal, ob sie die Freiheit des anderen mit Füßen treten oder deren Gesundheit gefährden. Ob aus Ignoranz oder Desinteresse ist nebensächlich, diese Mitbürger kommen leider sehr oft damit durch und das macht wütend oder frustriert. Wenn man die Courage aufbringt und versucht mit diesen Mitbürgern zu reden, wird man oft beleidigt, angepöbelt oder sogar körperlich angegriffen. Obendrein steht man alleine da. Wie soll man mit so einer Situation umgehen? Ich habe für Denunzianten Verständnis. Ob ich das gut heiße, steht auf einem anderen Blatt. Aber welche Wahl hat man wirklich? Der Staat schaut bewusst weg, von den Mitbürgern kann man keine Unterstützung erwarten. Bei den Verursachern trifft man auf taube Ohren oder wird angegriffen.“

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach.

Ein Leserbriefschreiber, der seinen Namen (ist der Redaktion bekannt) nicht veröffentlicht sehen will, schreibt: „Das Gros unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger hält sich an diese Regeln und nimmt damit ihren Teil der Verantwortung wahr. Daneben gibt es den anderen Teil, der die Regeln – aus welchen Gründen auch immer – sorglos, lax oder gar nicht befolgt. Diese Gruppe ist (zumindest zum überwiegenden Teil) dafür verantwortlich, dass sich die Zahl der Neuinfektionen nicht reduziert. Als Folge daraus werden die Maßnahmen strikter und die Belastungen größer.

Soll jetzt die Mehrzahl der Mitbürgerinnen und Mitbürger stillschweigend diese Belastungen akzeptieren, die aus dem verantwortungslosen Handeln der Minderheit entstehen? Sind das dann Denunzianten? Eigentlich sollte darüber nachgedacht werden, ob unsere Gesellschaft die verantwortungslose Minderheit in Regress für den von ihr verursachten Schaden nimmt.

In Ihrem Artikel erzeugen Sie den Eindruck, dass diese Mehrheit – oder zumindest der Teil, der sich nicht duckmäuserisch gegenüber der verantwortungslosen Minderheit verhält – Denunzianten oder Spießer seien. So bitte nicht!“

Christiane und Bernd Werner sind der Meinung, „im Sinne des sozialen Miteinanders“ sei der Appell an die Einsicht der erste Schritt. „Sollten in einer derart außergewöhnlichen Krise Einsehen, Vernunft und Sozialverhalten dennoch nicht bewirkt werden, sind zu Recht entsprechende Behörden zu informieren. Das ist dann kein Denunziantentum!“

„Was heißt hier Denunziantentum?“, fragt Lutz Jäger aus Lindow und fährt ironisch fort. „Das sind einfach nur aufmerksame Bürger und der Blockwart ist der Concierge. Und alle zusammen sind Deputys, also die Gehilfen des Staatsanwaltes. So vereint ist es den Behörden möglich, den anonymen Hinweisen nachzugehen und auf nun rechtlicher Basis den Artikel 13 Grundgesetz (Unversehrtheit der Wohnung) auszusetzen, wenn doch nur der Verdacht einer Gefahr im Verzuge ist. Darum kann man in Berlin Eltern und Schwiegereltern nicht gleichzeitig einladen und in Brandenburg muss der Concierge aufpassen, dass er sich nicht verzählt. Schnelles Handeln ist entscheidend. Am Besten wäre, auf jedes Treppenhaus eine Kamera zu richten. Was, das ist nicht konform zum Datenschutz? Noch nicht! Der Zweck heiligt die Mittel! Fehlt nur noch eine Prämie bei erfolgreichem Hinweis.“

„Ich halte nichts von Denunzianten“, schreibt uns Martina Knothe aus Borkheide. Jeder sollte zwar so viel Mumm haben, andere auf grobe Regelverstöße hinzuweisen, aber nur mit persönlicher Ansprache. „Macht er dies heimlich und anonym, sollte den Denunzierten auch der Name des Denunzianten mitgeteilt werden. Sonst entsteht nur Misstrauen gegenüber Freunden und Nachbarn. Und das hatten wir schon einmal.“

Hans-Jürgen Schulz aus Zehdenick findet es „erstaunlich, was Politiker an sprachlicher und die Medien an journalistischer Textakrobatik zum Corona-Thema zu Stande bringen.“ Er sieht in dem MAZ-Beitrag einen Versuch, Denunziation „irgendwie demokratisch zu legitimieren“ und schließt mit einem Verweis auf den berühmten Reim,der Hoffmann von Fallersleben zugeschrieben wird: „Der größte Lump (Feind) im ganzen Land/ Ist und bleibt der Denunziant“.

Von MAzonline