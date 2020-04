Medizinskandal-Firma Lunapharm will Masken liefern

Potsdam

Die Medizinfirma Lunapharm aus Blankenfelde-Mahlow ( Teltow-Fläming), die im Zentrum eines der größten Skandale der vergangenen Jahre in Brandenburg stand, hat dem Land offenbar die Lieferung von Schutzmasken und Desinfektionsmittel angeboten. Das ist die kurioseste Erkenntnis aus der heutigen Sitzung des Innenausschusses des Potsdamer Landtags. Sie fand wegen der Coronaepidemie als Telefonkonferenz statt.

„Fliegen fressen“ in der Not?

Nach Schilderung des AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Freiherr von Lützow und des Abgeordneten Matthias Stefke (Freie Wähler) habe die Skandalfirma dem Land 30.000 Liter Desinfektionsflüssigkeit angeboten sowie zwei Millionen Schutzmasken. Beide Parlamentarier haben ihren Wahlkreis am Sitz des Unternehmens in Teltow-Fläming. Von Lützow argumentierte: „In der Not frisst der Teufel fliegen.“ Das Land müsse „über seinen Schatten springen“.

Lunapharm steht in einem rechtlich noch immer nicht abgeschlossenen Streit mit dem Land. Dabei geht es um Krebsmedikamente mit zum Teil unklarer Herkunft, die Lunapharm über griechische Quellen bezogen hatte und bei denen es Zweifel an der Aufrechterhaltung der Kühlkette gegeben hatte. Daraufhin hatte das Land dem Unternehmen den Betrieb untersagt.

AfD gehörte zu schärfsten Kritikern in Lunapharm-Affäre

Die Affäre hatte in der letzten Legislaturperiode die Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) ihr Amt gekostet. Unter anderem hatte die AfD der Ministerin „völliges Versagen“ ( Birgit Bessin) vorgeworfen. Entsprechend gereizt reagiert im Innenausschuss jetzt die Linken-Abgeordnete Andrea Johlige. Es sei eine „schräge Debatte“, eine Firma, die im Zentrum des größten Skandals der vergangenen Jahre stehe, in Betracht zu ziehen als Lieferant für sensible Gesundheitsgüter. Johlige bezeichnete dies als „fahrlässig“, denn dem Unternehmen würden ja ungeklärte Lieferketten vorgeworfen.

Innen-Staatssekretär Uwe Schüler ( CDU) kommentierte das Angebot von Lunapharm mit den Worten, das Land habe frühzeitig Verträge mit anderen Lieferanten geschlossen und benötige daher keine weiteren Angebote. Laut Krisenstab gehen pro Tag etwa 200 Angebote zu den knappen und gefragten Gütern ein. Viele davon seien unseriös.

1706 bestätigte Corona-Fälle

Am Osterwochenende sollen in Deutschland 40 Millionen Masken eintreffen, sagt der Staatssekretär Schüler. Das würde die Lage vermutlich entspannen helfen. Auch bei den Beatmungsgeräten erwartet Brandenburg eine Lieferung rund um Ostern. Die Landesregierung sei „sehr zuversichtlich“, dass in Brandenburg Ärzte nicht in Notlagen geraten würden, in denen sie entscheiden müssten, welche Patienten sie behandeln könnten und welche nicht, so Schüler.

Aktuell sind laut Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft (parteilos), der das Krisenzentrum des Landes leitet, in Brandenburg 1706 Menschen positiv auf Corona getestet worden - diese Zahl hat die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, USA, errechnet. Zum Vortag bedeutet dies ein Plus von 107 Fällen. Auf 100.000 Bürger kommen in Brandenburg damit 67,9 Infizierte. Das ist ungefähr halb so viel wie im bundesdeutschen Schnitt. 24 Patienten befinden sich derzeit auf Intensivstationen, 19 müssen beatmet werden.

41 Tote landesweit

Laut Krisenstab gab es bislang 41 Tote im Land. Damit beträgt die Sterblichkeit 2,4 Prozent der Erkrankten. Sehr unterschiedliche Zahlen nannte Staatssekretär Ranft zu den genesenen Covid-19- Patienten. Laut den Gesundheitsämtern im Land waren es 320. Das Robert-Koch-Institut hat dagegen für Brandenburg 935 Genesene errechnet. Laut Staatssekretär Ranft besteht der Grund für diese sehr weit auseinander klaffenden Zahlen unter anderem in der fehlenden Meldepflicht für gesundete Patienten. Man bemüht sich im Land, die Rechenmethode, mit deren Hilfe das Robert-Koch-Institut seine Zahlen erhebt, zu übernehmen.

Staatssekretär Ranft erneuerte die Einschätzung von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), wonach die Eindämmungsmaßnahmen, die das öffentliche Leben stark einschränken, Wirkung zeigen. Außerhalb weniger problematischer Bereiche seien zuletzt zum Teil gar keine neuen Infektionen verzeichnet worden, sagte Ranft.

Dies sei unter anderem in den Landkreis Ostprignitz-Ruppin und Spree-Neiße der Fall, gelte auch für Cottbus und weitere Kreise. Demgegenüber gebe es ein „hochkomplexes Clustergeschehen“ im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann, in der Brandenburg-Klinik im Barnim und in einer Pflegeeinrichtung in Potsdam-Mittelmark. Außerhalb dieser Brennpunkte gebe es „kaum noch Infektionsgeschehen“, äußerte der Staatssekretär.

Ostertage werden entscheidend sein

Die Landesregierung wird nun gemeinsam mit anderen Landesregierungen und dem Bund das Geschehen und das Sozialverhalten der Bürger über die Osterfeiertage beobachten und danach auswerten. Daraufhin werde man entscheiden, ob die Eindämmungsverordnung aufrechterhalten werde oder man überlegen könne, einen „vorsichtigen Ausstieg aus dem Shutdown“ zu wagen, sagte Ranft. Gegenwärtig sei es für ein solches Entspannung-Szenario aber noch zu früh. Ranft bereitete die Bürger auf die Aussicht vor, sie würden auf längere Sicht ihr Sozialverhalten „neu lernen müssen“.

Fortschritte gibt es laut dem Gesundheitsstaatssekretär bei der Ausweitung der Testkapazitäten im Land. Zu Beginn der Epidemie habe Brandenburg gar keine Laborkapazitäten für Corona-Fälle gehabt. Mittlerweile könnten das Landeslabor Berlin-Brandenburg und private Labore 2000 bis 3000 Proben am Tag auswerten. Angestrebt sei eine Zahl von 5000. Allerdings, so räumte der Staatssekretär ein, seien Abstrichmaterialien, Röhrchen und Test-Kits ein knappes Gut.

Sechs Brandenburger Polizisten sind nach derzeitigem Stand an Covid-19 erkrankt. In 47 Fällen sind Polizisten laut Innenstaatssekretär Schüler von der Polizeiführung in Quarantäne geschickt worden. Allerdings sei die Einsatzbereitschaft der Polizei in keiner Weise gefährdet. Das gelte auch für die freiwilligen Feuerwehren im Land, sagte Schüler.

Vierter Covid-19-Fall in Asylbewerber-Einrichtung

Zu den drei Corona-Fällen in der zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) ist nach Aussage von Staatssekretär Schüler ein vierter hinzugekommen. Man habe deshalb die Zu- und Ausgangsmöglichkeiten zu der Einrichtung stark eingeschränkt, der Bsverkehr zu der Einrichtung sei eingestellt.

Die Isolationscontainer mit den Infizierten würden bewacht. Polizeistreifen seien auch im Ort unterwegs, um eine Grüppchenbildung von Asylbewerbern zu verhindern, wie sie von Bürgern mehrfach beanstandet worden sei. „Es ist nicht gut zu vermitteln, wenn sich die Einheimischen an die Vorgabe halten, aber Gruppen in der Stadt unterwegs sind“, sagte Staatssekretär Schüler.

Von Ulrich Wangemann