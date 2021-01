Potsdam

Schweine, die kniehoch in Gülle stehen, die in ihrem eigenen Dreck schlafen. Die Bilder stammen aus der Zinndorfer Agrar- und Verwaltungs GmbH, einem Schweinemastbetrieb in Rehfelde ( Märkisch-Oderland). Aufgenommen wurden sie von der Tierschutzorganisation Animal Rights Watch, bei einem heimlichen Stallbesuch, Ende November 2020.

„Diese Bilder sind kein Einzelfall“, sagt Sandra Franz, Sprecherin von Animal Rights Watch, gegenüber der MAZ. Immer wieder ist ihre Organisation in den letzten Jahren auf Ställe gestoßen, in denen Tiere jahrelangen Quälereien ausgesetzt waren. Der jüngste Fall: Ein Putenmastbetrieb im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, die MAZ berichtete.

Das Problem sei ein strukturelles, sagt Franz: Zu wenige und vor allem unwirksame Kontrollen. Dass es Betriebe leicht haben, wenn sie gegen Auflagen verstoßen, zeigt auch ein Blick in die Zahlen. Durchschnittlich alle 16 Jahre wird ein Betrieb in Brandenburg durch das zuständige Veterinäramt kontrolliert, das geht aus einer kleinen Anfrage der FDP an die Bundesregierung hervor.

Betrieb ist dem Landkreis seit Jahren bekannt

Im Fall von Rehfelde liegt der Fehler allerdings nicht in zu wenig Kontrolle, sondern in mangelnder Konsequenz. Nach dem heimlichen Stallbesuch der Tierschützer im November, informierten die Aktivsten die örtlichen Behörden. Ein paar Tage später wurde der Betrieb kontrolliert. Es seien „mündliche Auflagen zur Beseitigung der Mängel erteilt worden“, heißt es dazu in einer Stellungnahme des Landkreises. Anfang Dezember erfolgte die nächste Kontrolle, die ohne weitere Beanstandungen verlief. Und dass, obwohl die Situation der Tiere nicht grundlegend verbessert wurde. Das berichtet ein Zeuge, der den Betrieb gut kennt, gegenüber der MAZ.

Wieso wurde nicht eher eingeschritten? Die Frage drängt sich auf, denn die Probleme in dem Betrieb waren seit Jahren bekannt, das geht aus einer Email des Landkreises Märkisch-Oderland an das Ministerium für Verbraucherschutz vor, die der MAZ vorliegt. Es habe häufige Beanstandungen gegeben, unter anderem vom Veterinäramt, der Düngebehörde, der Futtermittelkontrolle und weiteren Stellen, heißt es in dem Schreiben. Die ausgesprochenen Auflagen seien „einigermaßen“ erfüllt worden. Und trotzdem konnte der Betreiber der Zinndorfer Agrar- und Verwaltungs GmbH weitermachen, bis jetzt.

Für 3.000 Schweine wird jetzt nach einer Lösung gesucht

Am 12. Januar wurde dem Rehfelder Betrieb die „Verfügungsgewalt über die Tiere entzogen“, wie es in der Mail des Landkreises an das Verbraucherschutzministerium heißt. Für die rund 3.000 Schweine werde nun nach einer Lösung gesucht. Das Ziel sei die „schnellstmögliche Auflösung der gesamten Haltung.“

Aus dem Ministerium für Verbraucherschutz (MSGIV) heißt es auf Anfrage der MAZ, dass die genauen Umstände momentan untersucht würden. Man stehe im engen Kontakt mit dem zuständigen Amtstierarzt. Dass der Landkreis nicht früh genug reagiert habe, sieht das Ministerium allerdings als nicht gegeben: „Der Landkreis hat nach Einschätzung des MSGIV alle notwendigen Schritte eingeleitet.“

Von Gesa Steeger