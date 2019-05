Potsdam

Am kommenden Sonntag (26. Mai) findet in Brandenburg neben der Europawahl auch die Kommunalwahl statt. Gewählt werden die Gemeindevertretungen in den Gemeinden, die Stadtverordnetenversammlungen in den Städten, die Kreistage in den Landkreisen. Dazu kommen die Wahlen von ehrenamtlichen Bürgermeistern, Ortsbeiräten und Ortsvorstehern.

Bis wann und kann man Briefwahl beantragen?

Wer per Post wählen möchte, kann das auch bei der Kommunalwahl tun – muss das aber bis spätestens am 24. Mai um 18 Uhr beantragt haben. Das geht schriftlich, online oder persönlich bei der zuständigen Wahlbehörde im Wohnort des Wählers, telefonisch ist es nicht möglich. Auch der Landeswahlleiter nimmt keine Anträge entgegen.

Was brauche ich dafür?

Egal auf welchem Weg Briefwahl beantragt wird, eines ist dafür immer wichtig: Die Wahlbenachrichtigung. Diese wurde allen Brandenburger Wahlberechtigten im April zugeschickt. Falls nicht, müssen sie bei der Gemeinde ihres Hauptwohnortes einen sogenannten Wahlschein beantragen. Einer Begründung hierzu bedarf es nicht mehr.

Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet sich ein Vordruck, den Sie an die dort genannte Adresse zurücksenden können, um Briefwahlunterlagen zu bekommen. Die zuständige Gemeinde schickt Ihnen die Unterlagen dann. Auf Antrag kann man sie sich aber auch an eine andere Anschrift senden lassen, zum Beispiel an eine Urlaubsadresse.

Kann ich den Antrag auch online stellen?

In Potsdam kann die Beantragung der Briefwahlunterlagen per E-Mail an briefwahl@rathaus.potsdam.de, per Telefax (0331 289-3880) oder über ein

Online-Formular erfolgen. Bitte geben Sie dafür Ihren Namen, die Wohnanschrift, das Geburtsdatum, die Wahlbezirksnummer und die Wählerverzeichnisnummer an.

Bis wann müssen die Unterlagen abgeschickt werden?

Die Wahlunterlagen müssen spätestens am jeweiligen Wahlsonntag, 18 Uhr, vorliegen. Daher wird empfohlen, die Unterlagen spätestens am dritten Werktag vor der Wahl abzuschicken. Dafür, dass die ausgefüllten Briefwahlunterlagen pünktlich ankommen, ist der Wähler selbst verantwortlich. Im Inland ist der Versand kostenfrei.

Kann man die Unterlagen auch abgeben?

Man kann die Unterlagen aber auch selbst bei der auf dem Umschlag angegebenen Adresse vorbeibringen. Wer seine Briefwahlunterlagen gegen die Vorlage seiner Wahlbenachrichtigung persönlich bei der Gemeinde abholt, kann dort auch sofort wählen. Die abgegebene Stimme auf den Unterlagen wird dann bis zum Wahltag sicher verwahrt.

Das Briefwahlbüro für Potsdamer Wähler befindet sich in der 1. Etage des Stadthauses ( Friedrich-Ebert-Straße 79/81) im Raum 1.077 und ist bis zum 24. Mai 2019 wie folgt geöffnet: Montag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 14 Uhr, am 24. Mai bis 18 Uhr.

Was passiert, wenn ich das nicht mehr schaffe?

Wenn man den Antrag gestellt und dann doch keine Zeit mehr hat, die Briefwahlunterlagen abzuschicken oder abzugeben, kann man auch ins Wahllokal gehen und dort wählen. Dort reicht es in der Regel, den Wahlschein vorzuzeigen. Es wird aber empfohlen, zusätzlich den Personalausweis mitzunehmen, sollte es Unstimmigkeiten geben. Achtung: Geschlossene Wahlbriefe dürfen am Wahltag nicht in den Wahllokalen entgegengenommen werden.

Bei einer nachgewiesenen plötzlichen Erkrankung können am Wahltag von 8 bis 15 Uhr, unter Vorlage einer Vollmacht, Briefwahlunterlagen ausgestellt werden. Das erfolgt im Raum 124 des Stadthauses. Haben Sie weitere Fragen zur Briefwahl in Potsdam, gibt es dafür au h eine Hotline der Stadt unter der Telefonnummer 0331 289 3870.

Von MAZonline