So chaotisch begann die Anhörung der Tesla-Kritiker in Erkner 

Empörte Zwischenrufe, schreiend vorgebrachte Anträge und ein Versammlungsleiter, der schon nach wenigen Minuten das erste Mal androht, das Mikro zu entziehen: Die Erörterung der Bürgereinwände gegen den Bau der Brandenburger Tesla-Fabrik am Mittwoch in Erkner ( Oder-Spree) begann chaotisch, wild – und war am Mittwochabend noch lange nicht beendet.

414 Anträge mit zum Teil Hunderten Unterpunkten hatten einfache Bürger, Umweltschützer und Organisationen gegen die Fabrik für Elektroautos vorgebracht. Dabei geht es vor allem um den Wasserbedarf der Fabrik, aber auch um die Lebensräume von Schlingnattern und Zauneidechsen. Die Erörterung der Einwände ist zentral dafür, ob Tesla seine Fabrik für 500.000 Autos jährlich überhaupt bauen darf. Bisher steht die komplette Genehmigung aus, Tesla baut mit einer vorläufigen Erlaubnis.

Um alle Punkte einzeln anzuhören und zu diskutieren, wurde die Stadthalle in Erkner gemietet – die größte in der gesamten Region und die einzige, die die Durchführung unter Corona-Bedingungen möglich machte. In der Multifunktionshalle sitzen die Bürger am Mittwoch dann auch mit großem Abstand auf ihren Stühlen, hinter einem Podium der Veranstaltungsleiter des Landesamtes für Umwelt (LfU) hängen Basketballkörbe neben einer provisorischen Leinwand. Journalisten, die über die Erörterung berichten, müssen in ein Pressezelt ausweichen und können dort einer Tonübertragung zuhören. Ein allgemeiner Livestream sei nicht möglich, um die Persönlichkeitsrechte der Einwender zu schützen und sicherzustellen, dass sich jeder frei äußern könne, teilt das ausführende Landesamt für Umwelt mit.

Es ist der erste Punkt, der für Zoff zwischen Einwendern und Veranstaltungsleitung sorgt – aber bei Weitem nicht der letzte in einer hitzigen Diskussion. Es geht um die Protokollführung, die Tagesordnung, die Zahl und Definition der Einwände – alles wird in epischer Breite und immer wieder hysterischem Tonfall ausdiskutiert. Vergnügungssteuerpflichtig ist die Diskussion schon an diesem Punkt längst nicht mehr. Am Mittag nennt Veranstaltungsleiter Ulrich Stock (61) vom LfU den Termin „eine ungewöhnliche Erörterung“. Der Zeitplan sei bereits über den Haufen geworfen worden. Geplant sind eigentlich zwei Tage um alle Einwände anzuhören – nun könnte es auch bis in die kommende Woche hinein gehen.

Während der Diskussion, die sich zunächst über Stunden nur mit dem Ablauf des Verfahrens beschäftigt, wird es immer wieder laut und unübersichtlich. Besonders Julia Neigel, Sängerin der Band Silly äußert immer wieder lautstark Widerspruch gegen diverse Punkte. Irgendwann und nach mehrfachen Aufforderungen dreht ihr Stock das Mikro ab. Weil im Vorfeld nicht klar war, wie emotional die Debatte verlaufen würde, wurde Glas in der Halle verboten – um zu verhindern, dass Flaschen fliegen. In und um die Halle ist Polizei vor Ort.

Leiter Stock hat zu diesem Zeitpunkt schon einen Befangenheitsantrag überstanden. Der Vizechef der Naturfreunde Berlin, Uwe Hiksch, hatte die Ablösung Stocks gefordert und führte als Begründung ein Rbb-Interview an, in dem Stock vorab gesagt haben soll, wie das Ergebnis der Erörterung ausfallen werde. Tatsächlich hatte Stock nur gesagt, dass „nach jetzigem Stand“ keine grundsätzlichen Genehmigungshindernisse zu erkennen seien. „Auch nicht aufgrund der eingereichten Einwendungen.“ Das zuständige Landesumweltamt lehnte den Antrag genauso wie zwei weitere im Lauf des Tages nach einer kurzen Pause ab.

Stock selbst bemühte sich während der Erörterung immer wieder nach Kräften, die Diskussionen in vernünftigen Bahnen zu halten. Er probierte es erst mit Strenge – und mahnte bei überlangen Wortbeiträgen. Dann versuchte er es mit Galgenhumor und entgegnete einem Kritiker: „Sie können hier brüllen, so viel sie wollen. Wenn sie das Mikrofon nicht vor der Nase haben, bekommt das keiner mit“. Irgendwann aber, es war schon später Nachmittag, da grunzte Stock nur noch frustriert als einmal mehr Bürger dazwischenriefen. Vor allem Neigel riss die Veranstaltung immer wieder an sich, hob die Stimme und fiel den Tesla-Vertretern auf dem Podium ins Wort. Von den Kritikern im Saal bekam sie dafür regelmäßig Applaus. Inhaltlich zielführend oder konstruktiv waren ihre Argumente aber selten. Stattdessen verlor sie sich immer wieder in Einzelkämpfen mit Versammlungsleiter Stock und sorgte so dafür, dass sich der Zeitplan immer weiter verschob.

Doch egal, wie viele Tage es am Ende braucht, alle Einwände anzuhören. Eine Entscheidung wird auch im Anschluss nicht direkt gefällt. Erst bis spätestens Jahresende sollen die Bedenken vom Landesamt bewertet werden. Schon am Vorabend stellte der Wasserverband Strausberg-Erkner derweil eine weitere Weiche für den Bau: Die Verbandsversammlung genehmigte den Erschließungsantrag für das Werk. Der Beschluss sei möglich geworden, da Tesla den Wasserbedarf im Genehmigungsantrag gesenkt habe und die Behörden zusätzliche Entnahmemengen genehmigt hätten, teilte der Verband mit. Bei der Anhörung in Erkner war man auch am Mittwochabend noch nicht beim Tagesordnungspunkt „Wasser“ angelangt.

