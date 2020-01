So dramatisch könnte der Klimawandel Brandenburg verändern

Potsdam

Der kleine brandenburgische Ort Coschen ( Oder-Spree) sprengte am 26. Juni 2019 einen deutschen Hitzerekord. Der Deutsche Wetterdienst hatte 38,6 Grad gemessen. So heiß war es in einem Juni noch nie gewesen, hieß es. Auch andere Teile Brandenburgs stöhnten unter der Hitze. Doch dies werden noch „milde“ Temperaturen sein im Vergleich zu dem, was die Wissenschaft für die kommenden Jahre befürchtet.

„Die Extreme werden künftig wohl noch extremer“, sagt der Leiter der Forschungsgruppe „Hydroklimatische Extreme“ am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Fred F. Hattermann. Hattermann schließt bei weiterem Klimawandel Hitzerekorde von 43 oder gar 44 Grad Celsius in deutschen Städten nicht mehr aus. Der bislang höchste deutsche Wert betrug „nur“ 42,6 Grad Celsius. Auch er wurde 2019 gemessen, nämlich am 25. Juli in Lingen ( Emsland).

Wenn es regnet, dann heftig

Es wird nicht nur heiß. Auch Niederschläge werden kommen. In dem in der kontinentalen Westwindzone gelegenen Brandenburg werden sie zwar seltener, wenn sie aber zuschlagen, dann heftiger und in Form von Starkregen. Die durch die globale Erwärmung heißer gewordene Luft saugt sich über dem Atlantik kräftig mit Wasser voll und lässt es bei Gelegenheit ordentlich pladdern. Für den märkischen Boden ist das nicht unbedingt gut.

Wenn es zuvor lange trocken war, kann das plötzlich herabregnende Wasser nicht einsickern. Es wird abfließen und in den Bächen und Flüssen landen. Die können sich im schlimmsten Fall in reißende Gewässer verwandeln. Die schlechteste Nachricht von all dem: Dieses Zukunftsszenario könnte sogar stattfinden, wenn die Menschheit in Sachen Klimaschutz die Kurve kriegt und die Erderwärmung global im Schnitt bei 1,5 bis 2 Grad Celsius über der Temperatur des vorindustriellen Zeitalters stoppt. Andernfalls wird es erst richtig schlimm.

Ernten könnten erheblich schrumpfen

„Es wird eine andere Welt sein“, sagt Klimaforscher Hattermann. „In Deutschland könnte es bis Ende des Jahrhunderts im Schnitt um 4,5 Grad Celsius wärmer werden.“ Brandenburg wird besonders betroffen sein. Die Landwirtschaft dürfte große Probleme bekommen. Schon jetzt ist der Boden nahe an der Oberfläche trockener geworden und Pflanzen haben bei wenig Niederschläge Probleme, an Wasser zu kommen. Wird das Wetter noch extremer, werden selbst technisch hochgerüstete Landwirte Schwierigkeiten haben, sich anzupassen. Insgesamt dürften die Ernten gegenüber heute ohne starke Anpassung schrumpfen.

Weltweit wird es sogar noch schlimmer. In einer neuen Studie zeigt ein internationales Team unter Leitung des New Yorker Earth Institutes, wie spezifische Wellenmuster von West-Ost-Winden, des sogenannten Jetstreams, zu gleichzeitigen Hitzewellen in Nordamerika, Westeuropa und Asien führen könnten. Das könnte gleichzeitige Ernteausfällen in den wichtigsten Anbaugebieten bedeuten.

Nachts über 20 Grad

In Ballungszentren könnten im Sommer demnach oft Temperaturen über 40 Grad herrschen. Nächte über 20 Grad dürften im Sommer die Regel sein. Mögen das junge und gesunde Menschen noch wegstecken, die alten und die Kleinkinder leiden schon jetzt unter dem Hitzesommer. Dazu kommt die Belastung für die Infrastruktur. Schon im Hitzesommer 2018 warf der Asphalt auf Autobahnen Blasen und mussten Flughäfen gesperrt werden.

Probleme bekommt auch Brandenburgs Parklandschaft. Aus Sicht des Gartendirektors der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Michael Rohde, waren jetzt schon zwei Extremereignisse verheerend: „Der Jahrhundertregen am 30. Juni 2017 mit etwa 100 bis 150 Millimeter Regenniederschlag ließ die Deckschichten besonders in Hanglagen erodieren. Durch zusätzliche Windböen fielen mehrere, auch völlig gesunde Bäume in den vollständig aufgeweichten Böden um.“

Gut drei Monate später fegte das Sturmtief Xavier mit bis zu 136 Stundenkilometer über die noch voll belauben Bäume der Parks hinweg. „In den Stiftungsgärten kam es daher zu etwa 500 Entwurzlungen und Totalverlusten an Großbäumen“, so Rohde. Auch die Folgen der Dürren seien weitreichend. „Die Biodiversität verändert sich inzwischen deutlich. Wassermangel und Hitze führen zur Verschlechterung der Boden- und Grundwasserverhältnisse und entkräften die Vegetation“, so Rohde.

Wenn die Ostsee am Oderbruch endet

Den extremen Wechsel zwischen „zu trocken“ und „zu nass“ fürchtet auch das Landesumweltamt. „ Brandenburg gehört schon jetzt zu den durch Klimaänderungen gefährdetsten und empfindlichsten Regionen Deutschlands“, sagt Sprecher Thomas Frey. Sintflutartiger Regen von 200 Millimetern oder noch mehr auf den Quadratmeter könnten von einem Tag auf den anderen ganze Landstriche in Seen verwandeln.

Das schlimmste Szenario liege in der fernen Zukunft. „Steigt der Meeresspiegel tatsächlich um etwa einen Meter bis Ende des Jahrhunderts an, dann wird die Ostsee bis zum nördlichen Rand des Oderbruchs reichen, fast bis Bad Freienwalde“, sagt Frey. Im schlimmsten Fall führten dann Brandenburger Flüsse zum Teil Salzwasser. Im Oderbruch stiege wegen des Rückstaueffekts zudem das Hochwasserrisiko. Schon heute überlege die Landesregierung, wie sie sich gemeinsam mit Polen auf so eine Zukunft vorbereiten könne.

Das Abschmelzen der westarktischen Eisschildes oder gar des Grönlandeises, zieht sich laut PIK zwar über mehrere Jahrhunderte hin. Wir können durch unser Verhalten – sprich: durch den bisherigen und weiteren Ausstoß von CO2 – aber schon jetzt sogenannte Kipppunkte verursachen, die unabänderliche Prozesse auslösen. Schmilzt zum Beispiel das mitunter Kilometer hoch aufgetürmte Grönlandeisschild unter einen bestimmten Punkt, gerät es in wärmere Zonen und schmilzt noch schneller. Verschwindet das Eis ganz, stiege der Meeresspiegel um sieben Meter. Die ersten Auswirkungen dieser Prozesse würden schon die jungen Demonstranten von „ Fridays for Future“ noch erleben.

Anpassung hat Grenzen

Den Namen der Protestgruppe „ Extinction Rebellion“ – die Rebellion gegen das Aussterben – hält Hattermann zwar für eine Übertreibung, denn mit einem Aussterben der Menschheit durch den Klimawandel rechnet er nicht. Die schlimmsten Folgen des Klimawandels sei durch entschlossene Klimapolitik noch abzuwenden, an einige unvermeidbaren Folgen könne man sich wohl anpassen. Allerdings habe auch Anpassung ihre Grenzen.

Hattermann ist deshalb dafür, dass die Politik mehr Rückgrat zeigt. Etwa bei der Energieversorgung. Kritikern der erneuerbaren Energien solle man positive Effekte erklären. Das erwirtschaftete Geld stärke die Wirtschaft. Und nebenbei hätte es den Effekt, dass man sich weniger von Regierungen abhängig mache, von denen einige ein schwieriges Verhältnis zur Demokratie hätten.

Von Rüdiger Braun