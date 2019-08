Potsdam

Der Mann, der zwei evangelische Pastoren in der DDR auf die Idee brachte, vor 30 Jahren eine sozialdemokratischen Partei zu gründen, war Michail Gorbatschow. Das sagt einer der beiden Kirchenmänner, der langjährige Uckermärker Bundestagsabgeordnete Markus Meckel.

Im Gespräch mit der MAZ erinnert er sich: „Nach den Verhaftungswellen Ende 1987/Anfang 1988 haben wir gesagt: Jetzt müssen wir andere Formen von Opposition finden, weil absehbar war, dass sich Opposition nicht länger darin erschöpft, dass man an bestimmten Stellen »Nein« und sich aus einem moralischen Habitus heraus verweigert.“ Vor dem Hintergrund von Gorbatschows Reformpolitik in der Sowjetunion erschien es auf einmal möglich, „dass man wirklich etwas ändern kann.“ Damit war für Meckel zugleich klar, „dass das nicht mehr in der Kirche stattfinden konnte“.

Die Einheitspartei provoziert

Dass Meckel und Gutzeit eine sozialdemokratische Partei planten, sei eine „bewusste strategische Entscheidung“ gewesen. Zudem provozierte bereits der Name die Einheitspartei, die 1946 durch die Zwangsvereinigung von KPD und SPD entstanden war. Meckel wörtlich: „Wir zogen mit unserer Parteigründung eine Hand aus dem Parteiabzeichen der SED.“

Am 26. August jährt sich zum 30. Mal der Tag, an dem die Ost-Sozialdemokraten erstmals an die Öffentlichkeit gingen. In der Berliner Golgathakirche stellte Meckel an diesem Tag den Gründungsaufruf vor, der außer ihm von Co-Initiator Martin Gutzeit, einem weiteren Pfarrer (Andt Noack) und Ibrahim Böhme unterschrieben war, Regisseur und Stasi-Zuträger in Personalunion.

Im Gegensatz zum beinahe zeitgleich etablierten Neuen Forum hatte die angehende Ost-Sozialdemokratie zunächst keinen riesigen Zulauf, gibt Meckel zu. „Weil die Mitgliedschaft in einer Partei die Systemfrage stellte, war das für den Einzelnen riskanter als eine Teilnahme beim Neuen Forum. Die Schwelle, dort mitzumachen, war geringer.“

Gründungsakt im Pfarrhaus

Die eigentliche Gründung der SDP folgte am 7. Oktober 1989 im Pfarrhaus von Schwante ( Oberhavel). 43 Frauen und Männer nahmen daran teil. Keiner von ihnen hätte sich damals träumen lassen, dass die DDR schon ein Jahr später nicht mehr existieren würde. „Vor allem anderen ging uns eine parlamentarische Demokratie in der DDR. Wir anerkannten die Zweistaatlichkeit als Folge des Zweiten Weltkrieges, eine Einheit mit der Brechstange wollten wir nicht.“

Mit der Unterwanderung durch die Staatssicherheit – konkret in Person des zwischenzeitlichen Parteichefs Böhme – habe man realistischerweise rechnen müssen, erzählt Meckel in der Rückschau. „Die Frage war nur, was kann der tun? Wird die Versammlung aufgelöst oder nicht?“ Nachdem es mit der Gründung des Demokratischen Aufbruchs Anfang Oktober 1989 nicht geklappt hatte, weil die Staatssicherheit dazwischenfunkte, ging die SDP auf Nummer sicher. „Wir haben schon am 2. Oktober einen Entwurf der Gründungsurkunde unterschrieben und beiseite gelegt. Wenn wir verhaftet worden wären, wäre dieses Dokument veröffentlicht worden.“

Für Meckel sind die knapp 15 Monate, in denen die DDR-Sozialdemokraten eine eigenständige Partei waren, eine Erfolgsgeschichte, die „manchmal in der SPD selbst nicht genügend wahrgenommen und gewürdigt wird“. Die SDP (im Januar 1990 umbenannt in SPD) sei in den bewegten Zeiten bis zur deutschen Einheit die einzige politische Konstante gewesen. „Nach der Volkskammer-Wahl im März 1990 waren die anderen Bürgerbewegungen in der Opposition. Während wiederum die CDU und die anderen Blockparteien bis Dezember 1989 überhaupt keine Rolle spielten. Sie waren ja Teil des Systems.“

