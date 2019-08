Potsdam

Der Landesbauernverband ( LBV) hat am Montag seine Erntebilanz vorgelegt. Das sind die wichtigsten Zahlen:

Insgesamt wurde Getreide auf einer Fläche von 513.200 Hektar angebaut, auf Raps entfielen 69.700 Hektar. Im konventionellen Segment ernteten die Brandenburger Landwirte 2.314.000 Tonnen Getreide –13,3 Prozent weniger als im langjährigen Mittel. Im Ökolandbau wurden 75.300 Tonnen Getreide eingefahren (minus 2,2 Prozent). Außerdem wurden 173.000 Tonnen Raps geerntet (minus 58 Prozent.

„Ohne die Dürrehilfe 2018 hätten viele Brandenburger Betriebe aufgeben müssen“, betonte LBV-Präsident Henrik Wendorff. „Dafür möchten wir dem Landtag und der Gesellschaft Danke sagen. Die Unterstützung kam zur richtigen Zeit.“

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland rund 228 Millionen Euro an staatlicher Nothilfe ausgezahlt worden. Das teilte das Bundesagrarministerium am Montag mit. Die größte Einzelsumme aus dem Bund-Länder-Programm entfiel auf Brandenburg mit 69,7 Millionen Euro. Auszahlungen sind noch bis zum 31. August möglich.

Von MAZonline/dpa