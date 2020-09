Potsdam

Im Entschädigungsstreit zwischen den Hohenzollern und dem Land Brandenburg meldet sich einer der renommiertesten Brandenburger Historiker kritisch zur Rolle der Dynastie zu Wort. Martin Sabrow, Direktor des Leibniz-Instituts für Zeithistorische Forschung (ZZF) in Potsdam sieht auf Seiten der Familie und insbesondere des Kronprinzen Wilhelm „eine nicht unerhebliche Mitverantwortung für die nationalsozialistische Akzeptanz in der deutschen Gesellschaft bis 1933 und darüber hinaus“. Das machte Sabrow in einem Vortrag im Potsdamer Filmmuseum am Dienstagabend deutlich.

Streit um das Ausmaß der historischen Schuld

Die Stellungnahme hat es in sich. Schließlich hängt von der Frage, ob die Hohenzollern dem Nationalsozialismus „erheblichen Vorschub“ geleistet haben, die Gewährung von Entschädigungsgeld für eingezogenen Besitz ab. So will es ein Bundesgesetz von 1994, das Enteignungen aus der Zeit der Besatzung behandelt. Bei den Hohenzollern geht es mutmaßlich um Millionen. Hitler-Helfer sollen nicht mit Staatsgeld abgefunden werden, legte der Gesetzgeber fest. Deshalb tobt ein Historiker-Streit um die Frage der historischen Schuld. Außerdem geht die Hohenzollern-Familie anwaltlich gegen kritische Historiker vor – betroffen ist auch das Potsdamer ZZF.

Historiker schrieb offenen Brief an Hohenzollern

Ein Präzedenzurteil aus dem Jahr 2005 zum Fall Hugenberg – eines reaktionären Pressezaren der Weimarer Republik – definiert den Begriff „erheblicher Vorschub“ so: Eine „nicht ganz unbedeutende Wirkung“ und eine „gewisse Stetigkeit“ des Engagements für die nationalsozialistische Bewegung müssten gegeben sein. Jetzt sagt Historiker Sabrow: „Beide Kriterien wird man als erfüllt ansehen müssen.“

Sabrow hatte Ende 2019 in einem offenen Brief im „ Tagesspiegel“ den Hohenzollern angesichts ihres juristischen Feldzugs einen Eingriff in die Freiheit der Wissenschaft sowie Einschüchterung vorgeworfen. Jetzt seziert er Begebenheiten aus der Zeit der Weimarer Republik und des frühen Dritten Reichs, in denen der Ex-Kronprinz und seine Sippe nicht gut wegkommen.

So habe der ehemalige Kaiser Wilhelm II. aus seinem Exil im holländischen Doorn seinem Enkel Louis Ferdinand in einem Schreiben von 1932 mitgeteilt, dass er Hitler unterstütze, weil dessen Bewegung nationale Energie verkörpere.

Werben für Hitler und Mussolini

Ex-Kronprinz Wilhelm warb laut Sabrow nicht erst nach dem nationalsozialistischen Machtantritt in den USA für eine Anerkennung Hitlers als „Retter der zivilisierten Welt“. Schon 1928 habe der Chef des Hauses den italienischen Faschismus als eine „fabelhafte Einrichtung“ gerühmt, die mit „genialer Brutalität“ Sozialismus, Kommunismus, Demokratie und Freimaurerei ausgerottet habe. Die Hilfe des Kaiser-Sohns hat laut Sabrow Propagandaminister Josef Goebbels kurz nach der Machtergreifung sehr zu schätzen gewusst. „Greuelpropaganda – Kronprinz hilft mir sehr durch einen offenen Brief“, zitiert Sabrow aus Goebbels-Tagebüchern.

Folgerichtig habe Wilhelm junior bei Reichswehrminister Wilhelm Groener im April 1932 energisch gegen das von der Reichsregierung verfügte Verbot der SA protestiert, das ein „wunderbares Menschenmaterial“ zerschlage. Groener wurde von Kanzler Kurt von Schleicher entlassen.

Sündenfall des Hauses Hohenzollern

Den eigentlichen Sündenfall der Hohenzollern – den Wahlaufruf für Hitler 1934 – schildert Sabrow detailliert: Wilhelm junior habe auf Schloss Cecilienhof eine Machtteilung mit Hitler sondiert, falls er sich selbst für die Wahl zum Reichspräsidenten zur Verfügung stellen werde. „Nachdem diese Kandidatur allerdings am Einspruch seines Vaters in Doorn gescheitert war, der um jeden Preis verhindern wollte, das ein Hohenzollern im Fall seiner Wahl einen Eid auf die Republik schwören müsse, verlegte sich Wilhelm auf die Unterstützung seines vermeintlichen Bündnispartners und gab bekannt, dass er im zweiten Wahlgang für Hitler stimmen werde“, erläutert Sabrow.

Das Verhältnis zwischen Ex-Herrscherhaus und Nationalsozialisten fasst Sabrow wie folgt zusammen: „Festzustellen ist, dass Hitler und die Hohenzollern sich auf Grundlage ideologischer Nähe und politischer Konkurrenz wechselseitig für ihre Zwecke einzuspannen suchten.“ Die Monarchisten seien der braunen Bewegung aber nach der Machtergreifung aber völlig unterlegen.

„Man rufe mir – ick komme!“

Das hatten sich die Kaisertreuen und die Preußen-Dynastie so nicht vorstellen können. Wilhelm II. empfing Göring zweimal im niederländischen Exil. Hitler selbst habe sich die Unterstützung des Kronprinzen sichern wollen, indem er schon 1926 „so listig wie lügnerisch versicherte, allein die Wiederherstellung der Hohenzollern-Monarchie anzustreben“, so Sabrow. Der Ex-Kaiser im Exil glaubte wohl selbst daran. Sechs Tage vor der Machtübernahme, am 25. Januar 1933, machte er laut Sabrow die Randbemerkung: „Man rufe mir, ick komme – Amen“.

Später gratulierte der Kronprinz dem Diktatur zur Annexion von Böhmen und Mähren und zu den militärischen Siegen über Polen, Frankreich und Belgien.

Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) hat im August den Hohenzollern einen Fristaufschub von einem Jahr gewährt, damit sie Stellung im Entschädigungsstreit mit dem Land nehmen können. Bis dahin soll das Verfahren vorm Verwaltungsgericht Potsdam ruhen. Die Hohenzollern selbst hatten mehr Zeit gefordert. Die Ministerin wird dafür aus der eigenen Koalition kritisiert. So befürchtet der finanzpolitische Sprecher der Grünen, Thomas von Gizycki, die Hohenzollern würden die Zeit nutzen, um sich außergerichtlich mit dem Land zu einigen. Ein solcher Hinterzimmer-Deal berge die Gefahr, dass „nicht ausgeschlossen werden kann, dass zu Unrecht Steuergelder ausgezahlt werden“, so der Grünen-Abgeordnete.

