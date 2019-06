Potsdam

Die Sommerferien gehen los – sechs Wochen lang Freizeit, zumindest, wenn man noch zur Schule geht. Wir haben sechs Schüler gefragt, worauf sie sich am meisten freuen.

Joshua Petsch, 9 Jahre, aus Brandenburg an der Havel. Quelle: privat

Joshua aus Brandenburg: „Ich freue mich darauf, in den Ferien regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und will mit Mama und Papa einen Ausflug machen. Außerdem will ich die nahegelegene Skaterbahn im Stadtteil Hohenstücken erkunden, in Seen baden und mich erfrischen.“

Nele Francke (11) aus Oberhavel. Quelle: privat

Nele aus Oberhavel: „Ich freue mich darauf, einfach mal zu entspannen und mich mal nicht anstrengen zu müssen für die Schule. Und dass ich keine Hausaufgaben machen muss. Wir fahren an die Ostsee. Das ist schön, am Strand zu sein und baden gehen zu können.“

Ben Engels (9) Potsdam. Quelle: privat

Alex aus Potsdam: „Ich wünsche mir einen schönen, heißen Geburtstag. Ich feiere nämlich zum ersten Mal in den Ferien. In den Ferien freue ich mich schon ganz doll auf den Bauernhof-Urlaub mit meiner Oma. Da will ich mit ihr alle Tiere füttern, die auf dem Hof rumlaufen.“

Fiete Johannes Bels, 10 Jahre alt, aus Kyritz. Quelle: André Reichel

Fiete Johannes aus Kyritz: „Ich freue mich auf den Lesesommer, eine Aktion in unserer Bibliothek –und dass ich nun abends länger aufbleiben darf. Ganz besonders aber freue ich mich auf unseren Urlaub an der Ostsee. Außerdem bekommen wir noch Besuch von Verwandten, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe.“

Mathilda Lorke (9) aus Luckenwalde. Quelle: Margrit Hahn

Mathilda aus Luckenwalde: „Ich freue mich darauf, dass es im Hort Regenbogen einen Elektrotag gibt. Dann darf ich mein Tablet oder meinen MP3 Player mitnehmen. Aber noch mehr freue ich mich auf unsere Urlaubsreise nach Dänemark und Norwegen.“

Leonie Heidbrecht, sieben Jahre alt, wohnt in Eiche. Quelle: privat

Leonie aus Eiche: „Ich freue mich auf die Fahrt ins Fußballferienlager und auf viel Zeit mit meiner Familie. Wir wollen ganz oft baden gehen und richtig viele Ausflüge machen.“

Von MAZonline