Der Start in den digitalen Unterricht nach den Weihnachtsferien verlief in Brandenburg weitgehend unspektakulär, wenn auch nicht ohne Probleme. „In meinem eigenen Mathematikkurs für die siebte Klasse konnten sich fünf Schüler wieder nicht anmelden“, sagte zum Beispiel die Leiterin der Potsdamer Gesamtschule Peter Joseph Lenné, Andrea Roßland. Die Kurse werden an der Lenné-Schule digital über die kostenlose Schulcloud vermittelt. Seit Frühjahr gab es immer wieder Kapazitätsprobleme bei dem vom Potsdamer Hasso-Plattner-Institut (HPI) entwickelten Instrument.

Allerdings konnte sich mit 21 Schülern schon am Montag die überwiegende Mehrheit auch der Schüler von Roßland problemlos am Unterricht beteiligen. Auch sonst seien ihr am Montag keine besonderen Schwierigkeiten an ihrer Schule vermittelt worden. Der Digitalunterricht sei aber keineswegs perfekt. „In Stoßzeiten funktioniert es zunehmend nicht“, so Roßland. Auch gäbe es immer wieder andere Störungen, die mit der Qualität der Software oder der Kapazität der Server nichts zu tun hätten.

Es hängt nicht nur an der Schulcloud

Immer mal wieder funktioniere beim Digitalunterricht ein Mikrofon oder eine Kamera nicht so wie sie sollte. Problematisch sei aber vor allem, dass rund 150 von der Stadt Potsdam für bedürftige Schüler versprochene Rechner bei der Schule noch nicht angekommen seien. Von den rund 650 Schülern an der Potsdamer Gesamtschule müssen derzeit 470 digital unterrichtet werden. Nur die Abiturienten und die Schüler der 10. Klasse sind dort derzeit direkt vor Ort.

„Keine technischen Probleme“, sind auch dem Leiter der Potsdamer Voltaireschule am Montag bekannt geworden. „Digitaler Unterricht fand flächendeckend ja schon im Frühjahr 2020 statt“, sagt Benny Schurig. Es handele sich also nicht um einen völligen Neustart. In der Gesamtschule müssen derzeit rund 630 Schüler von zu Hause lernen. Dabei nutzen sie digitale „Hilfsmittel“, wie Schurig sagt. „Bei uns sind das zwei Lernplattformen, jedoch nicht die HPI Schulcloud“, betont der Leiter.

Ein eher positives Bild zeichnet auch die Vorsitzende des Philologenverbands Berlin/ Brandenburg, Kathrin Wiencek. Sie leitet das Fläming-Gymnasium in Bad Belzig ( Teltow-Fläming). „Bei uns geht es halbwegs“, sagt sie auf MAZ-Anfrage. Von massiven Problemen habe sie bisher im Verband nichts vernommen. Im Fläming-Gymnasium habe man aber neben der Schulcloud auch das eigens für den digitalen Fernunterricht entwickelte Dresdner System „Netzklasse“. Ausgerechnet bei diesem habe es am Morgen eine Fehlermeldung beim Anmelden gegeben. Die sei aber durch einen kurzen Anruf beim Service der Firma sofort zu beheben gewesen.

Lehrplan ging eins zu eins ins Netz

Von den 700 Schülern des Fläming-Gymnasiums würden derzeit etwa 480 digital unterrichtet. „Wir übertragen im Grunde eins zu eins den Lehrplan so wie er ist ins Digitale“, sagt Wiencek. Nur bei manchen Fächern wie zum Beispiel beim Sport, sei dies natürlich nicht möglich. Für die immer wieder aufkommenden Schwierigkeiten mit der Schulcloud hat Wiencek-Verständnis. Die Schulcloud sei ursprünglich als digitale Instrument zur Erweiterung des Präsenzunterrichts und nicht für den Fernunterricht in Echtzeit entwickelt worden. Inzwischen hätten die Entwickler aber auf den neuen Bedarf reagiert und nachgerüstet. „Die haben das ganz gut in den Griff gekriegt“, so Wiencek.

Grundsätzlich seien Kapazitätsprobleme angesichts des geringen Netzausbaus in Brandenburg nicht zu vermeiden, sagt Wiencek. „Wenn sich in unserem Haus alle zugleich anmelden, dann geht auch nichts mehr“, so Wiencek. Der digitale Unterricht sei auch am Fläming-Gymnasium nur deshalb zu leisten, weil viele Lehrer vom Homeoffice arbeiteten und nicht alle auf die selbe Infrastruktur zurückgriffen.

Noch viele Hürden zu nehmen

Dass es bis zu einer „sicheren digital unterstützten Schulbildung“ noch viele Hürden zu nehmen seien, hatte auch schon HPI-Direktor Christoph Meinel Anfang Dezember im „ Handelsblatt“ selbst geschrieben. Neben einer flächendeckende Breitband-Internetanbindung, W-Lan in den Klassenräumen und genügend Endgeräten brauche man insbesondere im föderalen Deutschland „einen gemeinsamen Masterplan, wie alle Schulen bei der Digitalisierung mitgenommen werden können“.

Die Schulcloud des Instituts ist in Brandenburg inzwischen von ursprünglich 54 Schulen auf 573 ausgeweitet worden. Das hatte zu technischen Schwierigkeiten geführt. Laut dem Bildungsministerium sind die Probleme aber behoben worden, auch dadurch, dass insgesamt 100 neue Server hinzu kamen. „Das System läuft stabil“, teilte das Ministerium am Montag mit. Dadurch trage die Schulcloud „wesentlich“ zum Gelingen des Distanzunterrichts bei. „Während des Distanzunterrichts werden vor allem Funktionen genutzt, um Aufgaben zu verteilen und deren Abgabe zu verwalten sowie das Videokonferenzsystem Big-Blue-Button.“

Die aktuelle Auslastung werde kontinuierlich überprüft, und bei Bedarf erfolgten notwendige Erweiterungen und Anpassungen heißt es im Ministerium. Wegen des starken Anstiegs der Corona-Infektionszahlen ist vorerst bis zum 10. Januar Heimunterricht für alle Schüler mit Ausnahme der Abschlussklassen und der Förderschulen festgelegt worden. Außerdem gibt es eine Notbetreuung für Schüler auch anderer Klassen. Auch diese sei gut angelaufen.

