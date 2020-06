Potsdam

Blitz und Donner bei sommerlichen Temperaturen: Am Samstag sind in schwüler Luft Gewitter über Berlin und Brandenburg gezogen. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Nachmittag gewarnt, dass es zu extremen Gewittern kommen könne. Die Warnung galt für Berlin, Potsdam und Kreise wie Oberhavel, Märkisch-Oderland, Barnim, Uckermark, Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald, Oder-Spree und Ostprignitz-Ruppin. Dabei könne stellenweise heftiger Starkregen mit mehr als 60 Litern pro Quadratmeter fallen, hieß es. Auch Sturmböen seien möglich.

Am frühen Nachmittag zog bereits eine heftige Unwetterzelle mit Hagel und Starkregen über das brandenburgische Eberswalde. Straßen wurden überflutet, Bäume stürzten um, die Feuerwehr wurde zu zahlreichen Einsätzen gerufen. Auch in Oberhavel kam es zu Unwettern. In Flatow bei Kremmen sammelten sich am Nachmittag Regenmassen an. In Teschendorf in der Gemeinde Löwenberger Land fielen große Hagelkörner vom Himmel.

Zur Galerie Der Deutsche Wetterdienst hatte am Samstagnachmittag vor Unwettern gewarnt. Stellenweise kam es in Brandenburg zu heftigem Starkregen und Sturmböen. Auch große Hagelkörner fielen vom Himmel.

