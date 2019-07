So heiß wird es heute in Brandenburg und Berlin

Brandenburg Hitzewelle - So heiß wird es heute in Brandenburg und Berlin Die Hitzewelle sorgt in Berlin und Brandenburg weiter für hochsommerliche Temperaturen. Am Donnerstag erwarten Meteorologen bis zu 37 Grad.

ARCHIV - 26.07.2018, Hessen, Frankfurt/Main: ILLUSTRATION - Ein Thermometer an einer Hauswand klettert am Nachmittag in Richtung der 40-Grad-Marke. Wenn der Strich im Thermometer klettert, wird es wärmer. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++ Quelle: dpa