So kämpfen Polizeiausbilder in Brandenburg gegen Rassismus

Potsdam

Die SPD-Bundesvorsitende Saskia Esken wirft den Sicherheitsbehörden in Deutschland einen „latenten Rasssismus“ vor. Rainer Grieger, Chefausbilder der Brandenburger Polizei, widerspricht energisch

Als Sie das Video gesehen haben, in dem der Afroamerikaner George Floyd auf dem Boden liegt, –das Knie eines Polizisten im Genick – und neun Minuten später stirbt. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?

Anzeige

Rainer Grieger: Solche Polizisten sind eine Schande für unsere Zunft. Eine solche Fixierung ist im Übrigen keine professionelle Polizeiarbeit, selbst wenn es nur für ein paar Sekunden gewesen wäre. Unsere Standards sind ganz andere.

Weitere MAZ+ Artikel

Kennt unsere Polizei Würgegriffe?

Würgegriffe haben wir nicht als polizeitaktische Maßnahme, wobei man bei der direkten Auseinandersetzung schon in einen engen Clinch kommen kann - etwa, wenn man jemanden irgendwo wegreißen muss. Bei uns ist ganz wichtig, mit einem Fixierten ständig in Kommunikation zu bleiben. Sobald sich jemand im polizeilichen Gewahrsam befindet, sind wir für ihn oder sie verantwortlich! Wir fragen demnach: Kriegen Sie noch Luft? Den Hals zuzudrücken, um jemanden am Boden zu fixieren, das ist ein No-Go! George Floyd hat geäußert, er könne nicht atmen, rief nach seiner Mutter und um Hilfe. Wenn man dann trotzdem nicht ablässt und jemand zu Schaden kommt, ist das Vorsatz.

Was unterscheidet die Polizei in Minnesota von der in Brandenburg?

In den USA ist die Polizeiausbildung eher eine Schnellbesohlung. Für Themen wie Deeskalation und Kommunikation ist nicht genug Zeit. Deutschland gehört dagegen weltweit zu den Ländern mit der ausgiebigsten Polizeiausbildung. Der offene Blick für das Gegenüber spielt bei uns eine besonders große Rolle.

Rainer Grieger leitet die Fachhochschule der Polizei in Oranienburg (Oberhavel) Quelle: MAZ

Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken hat gesagt, es gäbe bei den deutschen Sicherheitskräften einen latenten Rassismus. Trifft Sie das als Chefausbilder der Brandenburger Polizei?

Natürlich trifft mich das. Ich hätte von Frau Esken schon gern die Erkenntnisse, auf die sie ihre pauschale Aussage stützt. Manchmal geraten auch die Begriffe durcheinander. Wenn ich als Polizist eine Dealergruppe vor mir habe, die sich aus Angehörigen afrikanischer Staaten zusammensetzt, kann ich die kontrollieren - aber nicht, weil sie eine schwarze Hautfarbe haben, sondern weil der Verdacht besteht, dass sie Dealer sind. Das ist nicht rassistisch, sondern Ergebnis einer nüchternen Lagebeurteilung. Im Übrigen ist es unser ureigenster Auftrag, die Menschenrechte zu schützen. Anderseits haben wir als Polizei das Gewaltmonopol inne. Beides erscheint widersprüchlich, ist aber Teil des polizeilichen Alltags.

Neigen Menschen, die bei Sicherheitskräften arbeiten, zu einem hierarchischen Weltbild und ergibt sich daraus eine Tendenz nach rechts?

Was verstehen Sie unter „rechts“? Wenn es um völkische Einstellung oder Führerprinzip geht, würde ich das nicht sehen. In der Tat ist die oft geäußerte Ansicht, die Polizei sei ein Spiegel der Gesellschaft, nicht komplett zutreffend. Sie werden bei der Polizei nicht viele Leute aus dem extrem linken Spektrum finden. Allgemein gilt aber: Junge Leute gehen zur Polizei, weil der Beruf vielfältig ist und sozial gut abgesichert – das macht den Arbeitgeber Polizei attraktiv.

Wie trainieren Sie die Polizeianwärter, damit sie nicht ins „racial profiling“ verfallen, also Minderheiten aufgrund ihres Aussehens kontrollieren?

Wir versuchen, unseren Anwärtern eine Offenheit auch gegenüber Menschen zu vermitteln, die anders sind als sie. Wir haben beispielsweise Rollstühle, in die sich Anwärter setzen bei Übungen, so dass sie die Perspektive eines behinderten Menschen einnehmen. Auch Flüchtlinge haben wir eingeladen in die Hochschule. Sie berichten, weshalb sie von zu Hause geflohen sind und alles zurückgelassen haben. Es ist wichtig zu hören, weshalb sich Leute in Schlauchbooten aufs Meer begeben und ihr Leben riskieren. So lange es möglich ist, laden wir Zeitzeugen ein, die in Sachsenhausen oder anderen Konzentrationslagern Gewalt erfahren haben – auch von Seiten der Polizei. Uns interessiert, wie sie heute über die deutsche Polizei denken.

Der Hochschulstandort im ehemaligen SS-Truppenlager am KZ Sachsenhausen dürfte eine Rolle spielen...

Die Geschichte unserer eigenen Institution ist ein großes Thema. Wer in die Weimarer Reichsverfassung schaut, findet dort fast alle Grundrechte – so wie heute. Es hat aber nur ein paar Monate gedauert, bis diese Grundrechte von deutschen Polizisten mit Füßen getreten wurden und Polizisten dafür gesorgt haben, dass Menschen in KZs gesperrt wurden. Und wie einfach das ging! Dagegen müssen die jungen Polizisten gefeit sein. Heute etwa haben sie laut Beamtenrecht eine Remonstrationspflicht. Das heißt: Wenn man von ihnen Dinge verlangt, die grundgesetzwidrig sind, brauchen sie das nicht ausführen. Dann müssen sie ihre Vorgesetzten drauf hinweisen. Wir ermutigen die Kollegen, innerhalb der eigenen Organisation kritisch zu sein. Das endet nie. Man muss dran bleiben. Aber wer soll es tun, wenn nicht wir als Ausbildungsstätte?

Die Polizei bildet Strömungen in der Gesellschaft ab. In Brandenburg haben mehr als 20 Prozent der Wähler für eine Partei gestimmt, in der fremdenfeindliche Positionen verbreitet sind. Merken Sie das?

Die jungen Leute kann man noch prägen, noch beeinflussen und erziehen – so sehen wir auch unseren Auftrag. Andererseits zeigen wir klare Kante, wenn wir auf Rechtsextremisten unter den jungen Leuten stoßen. Die fliegen so schnell es geht raus. Das kommt vielleicht einmal im Jahr vor.

Zuletzt waren Brandenburger Polizisten in Zusammenhang mit rechtslastigen Aktionen aufgefallen: Neun junge Bereitschaftspolizisten hatten vor einem rechtsgerichteten Graffito in Cottbus posiert. An der Polizeihochschule lehrte ein Dozent, der Bereichsleiter des umstrittenen, vom Verfassungsschutz zum Prüffall erklärten Vereins Uniter war. Wie groß ist das Extremismusproblem in den eigenen Reihen?

Es gibt keine empirisch erhobenen Daten. Wie kann man Gesinnung messen? Wir haben aber keine Anhaltspunkte, dass unsere Reviere und Dienstgruppen strukturell rassistisch sind. Wichtig ist, dass wir an einer Kultur arbeiten, unter Kollegen dagegen zu halten, wenn so etwas auftritt. Darauf müssen wir verstärkt unser Augenmerk richten. Die Polizei muss eine Menschenrechtsorganisation sein. Das wird immer eine Herausforderung sein.

Ist der Uniter-Mann noch Dozent?

Ja, nach wie vor. Wir haben uns diese Person ganz genau angeschaut. Dieser Mensch ist nicht rechtsextrem und aus dem Verein ausgetreten.

Der Verein hat persönliche Verknüpfungen zu Extremisten.

Diese Verknüpfungen haben in seinem Fall nicht vorgelegen. In seinem Fall hat er dafür gesorgt, dass niemand etwa aus der Reichsbürgerszene oder der Identitären Bewegung aufgenommen wurde. Er hat auch in den Jahren zuvor einiges geleistet, war etwa für die OSZE-Mission in Georgien Friedensbeobachter. Er ist ein bewährter Beamter, dem man allenfalls Naivität vorwerfen kann – weil er nicht früher aus dem Verein ausgetreten ist.

Wie laufen Hintergrund-Prüfungen bei Bewerbern?

Unsere 6000 Bewerber im Jahr müssen ihr polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Wir werten mit Zustimmung der Bewerber auch sonstige polizeiliche Erkenntnisse aus. Wenn es schon einmal ein Strafverfahren gab, holen wir uns im Zweifelsfall die Akten von der Staatsanwaltschaft. Wir wissen: Einiges an Jugendkriminalität ist episodenhaft und spricht nicht in jedem Fall zwangsläufig gegen eine Einstellung. Wer aber zum Beispiel wegen Staatsschutz-, Sexualdelikten oder Kapitalverbrechen aktenkundig ist, hat bei uns nichts zu suchen.

Wie vielfältig ist die Polizei heute – wie viele märkische Polizisten haben heute einen anderen ethnischen Hintergrund als weiß und seit Generationen deutsch?

Wir führen keine Statistik. Das ist auch schwierig. Eine Anwärterin mit türkischen Wurzeln, deren Eltern schon in Deutschland geboren wurden oder ein Spätaussiedler aus Kasachstan mit deutschem Pass – ist das Migrationshintergrund? Das Bild ist relativ bunt, aber auf zahlenmäßig niedrigem Niveau , im einstelligen Bereich. In Berlin sind es fast 40 Prozent bei den Anwärtern. Unser Lehrgangsbester aus dem Frühjahr hat arabische Wurzeln – er ist jetzt nach Potsdam gekommen. Er reißt die Leute mit, ist sehr positiv. Das ist für mich ein hoffnungsvolles Zeichen.

Gibt es schwarze Polizisten in Brandenburg?

Ja. Es sind aber wenige.

Forcieren Sie die Einstellungen von Leuten mit Migrationshintergrund?

Intensiv kümmern wir uns um Polen. Wir werben dort, haben eine polnische Webseite. Polnischen Bewerbern bieten wir, wenn sie das Auswahlverfahren durchlaufen haben und geeignet sind, vor der Einstellung Deutschkurse an. Wenn sie die bestehen, bekommen sie eine Einstellungszusage. Derzeit haben wir acht Leute aus dem Polen-Programm in der Ausbildung. Die Polizeidirektion Ost will sie unbedingt haben an der Grenze.

Haben Sie Nachwuchssorgen bei der Polizei?

Ja. Bei einem Einstellungskorridor von 400 im Jahr machen wir derzeit eine Punktlandung. Viele Bewerber gehen auf dem Weg verloren, es gibt viele Mehrfachbewerbungen und die Auswahl ist hart. Bisher sind wir nicht der Versuchung erlegen, unsere Einstellungsvoraussetzungen abzusenken. Daher kommt es vor, dass wir Ausschreibungsfristen verlängern oder es Bewerbern ermöglichen, den Sporttest zu wiederholen. Das kann man mit Training hinkriegen. Wir haben es bisher immer geschafft, die Zahlen zu bringen, aber es wird immer schwieriger.

Lesen Sie auch

Von Ulrich Wangemann