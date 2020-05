Wiedereröffnung am 15. Mai - So läuft der Neustart für Restaurants und Cafés in Brandenburg

Nach wochenlanger Zwangspause dürfen gastronomische Betriebe in Brandenburg und Berlin ab Freitag wieder Gäste bewirten. Es gelten allerdings strenge Abstands- und Hygiene-Regeln. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.