Im Hohen Fläming begrüßen am Montagmorgen insgesamt sieben Grundschulen neue Erstklässler. Insgesamt gibt es knapp 335 ABC-Schützen auf dem Start in ihren Bildungsweg. "Alle Lehrer-Stellen an den Grundschulen in Bad Belzig, Treuenbrietzen, Niemegk, Brück, Wiesenburg und Dippmannsdorf sind besetzt", sagt Heike Noll, die für die Grundschulen der Region zuständige Schulrätin in Brandenburg Havel, der MAZ. "Dort wo Lehrkräfte durch Mutterschutz, Elternzeit oder Langzeiterkrankungen ausfallen, konnten Vertretungs-Lehrkräfte gewonnen und eingestellt werden", so Noll.



Eingeschult wurden am Samstag in Bad Belzig 84 Jungen und Mädchen, in Treuenbrietzen 72, in Niemegk 37, in Wiesenburg 32, in Brück 51, in Dippmannsdorf 12 und in Borkheide 46 Kinder.

MAZ_Archiv Schulrätin Heike Noll