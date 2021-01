Oranienburg

Eigentlich arbeitet Annika Richter an der Comenius-Grundschule als Sonderpädagogin. Doch an diesem Tag erinnert die Lehrerin mehr an eine Filmproduzentin. Mit Blatt und Stift in der Hand eilt sie durch die Flure und schaut, dass bei den Videokonferenzen alle Schüler vor dem richtigen Bildschirm sitzen und die Technik funktioniert. Die Schulen in Brandenburg mögen für die meisten Schüler geschlossen sein, doch die Notbetreuung findet immer noch statt.

Entsprechend herrscht auch an in der Comenius-Schule eifriges Gewusel. Und Annika Richter mit ihrer gemusterten Maske hat genau im Blick, dass im Fernunterricht die Kinder zu Hause und in der Schule zueinander finden.

Unterricht hat sich verändert

Die Schulen in Brandenburg sind seit Anfang Januar bis auf Abschlussklassen, Förderschulen und Notbetreuung geschlossen, gelernt wird zu Hause. Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD), derzeit Präsidentin der Kultusministerkonferenz, sieht noch keine Möglichkeit für einen wechselnden Unterricht in Grundschulen und zu Hause: „Sollten sich die Inzidenzen positiv entwickeln, haben wir eine Handhabe, die Schulen für die Grundschülerinnen und Grundschüler zu öffnen“, sagte Ernst am Donnerstag. „Im Moment sieht das leider nicht so aus.“ Für ganz Brandenburg wurden am Donnerstag knapp 250 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb einer Woche registriert - weit über der kritischen Marke von 200.

Die Comenius-Grundschule mit ihren 530 Schülern ist für die Situation sehr gut ausgerüstet. Die Eingangstür geht automatisch auf und zu. Ein Gong erinnert die Lehrer zweimal pro Stunde, die Fenster zu öffnen. Es gibt LAN und WLAN - und Laptops für die Videokonferenzen. Entsprechend positiv zeigt sich Schulleiter Jirco Cesal. Der Unterricht sei ein ganz anderer geworden, sagt er. Die Kinder seien in der Regel zu Hause und müssten dort beschult werden. „Das ist eine neue Herausforderung. Und ich würde mal sagen, jeden Tag werden wir deutlich besser.“ An seiner Schule gebe es nur „Luxusprobleme“. Es sei nicht immer alles stabil.

Dass der Unterricht so gut läuft, liegt neben der guten Ausstattung auch an dem engagierten Kollegium. Die Lehrer stellten sich der Herausforderung, sagt Cesal. Obwohl die Arbeit nicht weniger, sondern eher mehr geworden sei und der Kontakt zu den Kollegen fehle. Auch an diesem Tag stehen wieder fast 20 Videokonferenzen auf dem Plan. Als im Sachkundeunterricht einer Klasse die per Video zugeschaltete Lehrerin nicht gut zu verstehen ist, kommt Annika Richter schon mit zwei Boxen herangeeilt. Sie leiste viel Laufarbeit, sagt sie. „Da kommt's eben schon mal zu 10 000 Schritten am Tag“, sagt sie lachend. Die sechs Videoräume sind über zwei Stockwerke verteilt.

Nicht überall läuft es gut

So gut wie an der Comenius-Grundschule läuft es längst nicht überall. Der Landeselternrat spricht gar von einer Spaltung: Auf der einen Seite Schulen wie die in Oranienburg. Auf der anderen Schulen, in denen mangelnde Qualifikation auf schlechte Technik treffe. Auch fehle manchen Lehrern das Engagement, sagt der Vorsitzende des Landeselternrats, René Mertens. Bei einem Drittel der Schulen laufe es überhaupt nicht. Die Eltern fordern, dass die Schulaufsicht hierbei viel strenger hinterher sein müsse. Große Sorge bereitet den Eltern der Lernrückstand, der an diesen Schulen entsteht. Schüler fürchteten um ihr Abitur. Die Eltern wollen nun einen dritten Prüfungstermin in den Ferien.

Auch an der Comenius-Grundschule Probleme läuft nicht alles perfekt. Kinder, die zu Hause eine Unterstützung von ihren Eltern bekommen, haben keine größeren Lernrückstände. Anders sieht es jedoch bei Kindern aus Familien aus, in denen beide Eltern den ganzen Tag arbeiten müssen oder in denen die Eltern getrennt leben. „Da haben wir eine Schere, die geht immer weiter auseinander“, sagt er. Cesal und sein Kollegium seien da aber dran, das aufzufangen. Von der Politik wünscht sich der Schulleiter, dass alle Kinder Zugang zu einem Laptop haben. Das sei dringend nötig.

