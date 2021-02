Corona-Pandemie - So öffnen in Brandenburg am Montag die Gartencenter und Blumenläden

Blumen im Garten, ein bunter Strauß auf dem Tisch – das wird Ostern in Brandenburg wieder möglich sein. Das Kabinett hat jetzt für die geplante Öffnung von Gartenfachmärkten zum 1. März die Auflagen präzisiert: Der überwiegende Teil der Verkaufsfläche muss unter freiem Himmel liegen.