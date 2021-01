Potsdam

Die eigene Wohnung ist im Corona-Lockdown Kneipe, Restaurant, Kino, Büro und Klassenzimmer zugleich. Der Garten muss als Urlaubs-Destination, Weihnachtsmarkt-Ersatz und Zone zum Abreagieren herhalten – in der Pandemie hat erzwungenermaßen die große Rückbesinnung aufs Zuhause eingesetzt. Unternehmen merken das deutlich, wie ein Streifzug durch die regionale Corona-Ökonomie zeigt. Große Profiteure sind Online-Anbieter.

Im Getränkehandel ist der Trend offensichtlich. Frank Kleinfeldt, Chef des Weinhandels Vinoscout mit Sitz im Kleinmachnower ( Potsdam-Mittelmark) Europarc, spricht mit Blick auf die Umsätze von einem „kumulierten Plus von 40 Prozent seit vergangenem Februar“. Das ist ein erstaunlicher Wert, denn Kleinfeldt zählt auch etliche Gastronomen zu seinen Kunden. Die aber bestellen derzeit praktisch keine Ware. Dass Kleinfeldts Geschäft trotz dieses Einbruchs der traditionellen Großabnehmer so kräftig gewachsen ist, belegt: Zu Hause wird umso mehr getrunken, seit die Kneipen dicht sind. Der Online-Handel hat laut Kleinfeldt sogar einen Absatzsprung von 50 Prozent hingelegt.

Anzeige

Weinhändler musste zusätzliches Personal einstellen

Die Nachfrage ist derart hoch, dass Kleinfeldt zusätzlich Personal einstellen musste in seiner modernen Verkaufs- und Lagerhalle in Dreilinden, knapp vor der Berliner Stadtgrenze direkt an der A115.

Dabei gibt es deutliche Unterschiede. „Sekt ist nicht so der Bringer“, sagt Weinhändler Kleinfeldt. Überhaupt sei der „schäumende

Weinhändler Frank Kleinfeldt (r.) und Dirk Wascher im Verkaufsraum von Vinoscout in Kleinmachnow. Quelle: Privat

Bereich“ eher rückläufig, denn Feiern würden wegen der Eindämmungsmaßnahmen nicht mehr ausgerichtet. Das Catering-Geschäft, in dem Sekt traditionell eine große Rolle spiele, sei praktisch zum Erliegen gekommen.

Dafür geht Glühwein so gut wie noch nie. „Das Geschäft ist geradezu explodiert“, sagt Kleinfeldt. „Die Leute stehen im Garten um die Feuerschale herum und wollen etwas Warmes trinken.“ Von dem Winzer-Glühwein, den Vinoscout im Programm hat, hat das Geschäft 200 bis 300 Prozent mehr verkauft als in den Vorjahren.

Kleinfeldt glaubt gar nicht, „dass alle Menschen mehr trinken“, er habe vielmehr wegen des Lockdowns etliche Neukunden akquirieren können. Diese neuerschlossene Klientel, so hofft der Händler, werde ihm auch nach der Krise die Treue halten. Das sei schon nach dem ersten Lockdown so gewesen: „Die Zahlen gingen gar nicht nach unten.“

Baumarkt verkauft deutlich mehr Kaminholz

Weil die Kneipen, Bars, Kaffees und Restaurants geschlossen sind, betreiben viele Brandenburger ausgesprochenes „Nesting“: Sie igeln sich zu Hause ein und versuchen dort zu überwintern. „Die Menschen Sie machen sich öfter den Kamin an“, berichtet Mario Koal, Leiter des Hellweg-Baumarkts an der Potsdamer Nuthe-Schnellstraße. „Kaminholz, Anfeuerholz, Briketts und Kohle gehen gut – teilweise palettenweise“, erzählt der Marktleiter.

Mario Koal leitet den Hellweg-Baumarkt in Potsdam – dort sind Wandfarbe und Kaminholz gefragt. Quelle: Varvara Smirnova

Der Lockdown-Renner sind auch alle Zutaten, die man zum Renovieren braucht. „Holz, Gipskarton, Mörtel, Fliesen, Farbe, Tapeten, Teppich – Material, mit dem man sich die Wohnung schön machen kann“, sagt der Marktleiter. Besonders beliebt seien Farbeimer. „Farbe geht wahnsinnig gut, weil man selber malern kann und keinen Spezialhandwerker braucht“, sagt Koal.

Zwar hat der Markt – wie alle Baumärkte – wegen des Betretungsverbots für privaten Kunden herbe Umsatzrückgänge zu verzeichnen, zwei Drittel der Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Dennoch boomen bestimmte Segmente. Der Online-Umsatz des Baumarkts hat sich im Lockdown verzehnfacht, berichtet Koal. Der Grund. Baumärkte dürfen online bestellte und bezahlte Waren an Kunden abgeben, wenn die nicht in den Markt kommen, sondern die Ware auf dem Parkplatz abholen. „Click & Collect“ (Anklicken und Einsammeln) heißt das Prinzip. Die Online-Bestellungen werden, so erwartet der Marktleiter, auch nach dem Ende der Krise ein deutlich höheres Niveau behalten als Anfang 2020. „Ich gehe davon aus, dass viele Kunden gemerkt haben, wie einfach es ist“, sagt der Baumarktleiter.

Online-Boom: Ebay sucht 100 neue Leute

Was Wein- und Mörtelhändler im Kleinen beobachten, überrascht die Branchen-Giganten überhaupt nicht. Man braucht vom Weinhandel im Europarc Dreilinden nur ein paar Hundert Meter weiter schauen: Die Handelsplattform Ebay, die vor den Toren Berlins ihren Deutschlandsitz hat, hat Jobanzeigen geschaltet. „Durch den Lockdown kaufen immer mehr Menschen online ein, das merken wir natürlich auch“, sagt Unternehmenssprecherin Daphne Rauch.

Ebay-Zentrale in Kleinmachnow. Quelle: Detlev Scheerbarth

Es geht nicht um zwei, drei Programmierer. Ebay sucht allein in Dreilinden und Berlin mehr als 100 Mitarbeiter, 90 davon für den Standort in Brandenburg. Darunter sind nicht weniger als fünf Manager für den Bereich „Home & Garden“. Auch Ebay setzt also auf den Nestbautrieb der Bevölkerung.

Am Kleingeld fehlt es vielen Bürgern trotz Wirtschaftskrise noch nicht. So hat die Mittelbrandenburgische Sparkasse ( MBS) aus Potsdam für die Lockdown-Zeit bis November 2020 eine Milliarde Euro neue Spareinlagen verbucht.

Möbelhandel: 60 Prozent mehr Nachfragen im zweiten Quartal

In Ludwigsfelde ( Teltow-Fläming) herrscht wegen Corona Hochbetrieb im Großlager des Online-Möbelhändlers „Home 24“. Allein im 4. Quartal 2020 ist der Auftragseingang um 60 Prozent höher gewesen als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Im 2. Quartal – also die Zeit des ersten Lockdowns – schnellten die Bestellungen gar um 80 Prozent in die Höhe, teilt die Unternehmensleitung mit. Das Lagerpersonal musste bis Oktober um 55 Prozent aufgestockt werden.

„Wir sehen eine allgemeine Rückbesinnung auf das Zuhause als Rückzugsort“, sagt Unternehmens-Chef Marc Appelhoff der MAZ. „Als Ort der Gastlichkeit und Geselligkeit haben sich viele Kunden Esszimmer neu eingerichtet.“ Außerdem seien „Schlafzimmer aufgewertet worden“, so der Gründer der mittlerweile 2000 Angestellte zählenden Firma. „Die Menschen stecken viel Passion und Liebe hinein, damit es mehr ist als nur ein Aufenthalts- und Ruheraum.“

Im März und April, als viele Menschen erstmals im Homeoffice waren, seien besonders viele Bestellungen für Office-Stühle, Schreibtische und Schreibtischlampen eingegangen. „Den Begriff ,Urlaub zu Hause‘ haben viele Leute außerdem wörtlich genommen – das haben wir an den vielen Bestellungen im Gartenbereich gesehen“, so Appelhoff.

„Einige hundert Saisonkräfte“ bei Amazon in Brieselang

Es sind generell die Online-Handelsplattformen, die zu den größten Gewinnern der Krise gehören. Der Versandt-Riese Amazon, der ein Lager und Sortierzentrum in Brieselang ( Havelland) betreibt, gibt auf Anfrage keine regionalen Geschäftszahlen heraus. Wie stark die Nachfrage ist, lässt ein Sprecher aber durchblicken. Immerhin hätten Ende des Jahres „einige hundert Saisonkräfte“ im Lager Brieselang Dienst getan.

Nach einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom haben im November 2020 rund 36 Prozent der Befragten an, sie hätten seit Beginn der Corona-Epidemie deutlich oder wenigstens etwas mehr Online-Shopping betrieben als zuvor. Mehr als 80 Prozent dieser Menschen gab an, auch nach einem Ende der Krise mehr im Internet einkaufen zu wollen. 37 Prozent der Befragten kaufen mindestens einmal pro Woche online ein, bei den 30 bis 49-Jährigen sind es laut Bitkom sogar 50 Prozent.

Für die Online-Händler sind das gute Nachrichten. Traditionelle Einzelhändler dürften die Entwicklung als Verschärfung ihrer ohnehin schon existenzbedrohenden Krise sehen.

Von Ulrich Wangemann