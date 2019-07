Lehnin

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnten Beobachter in Brandenburg eine partielle Mondfinsternis betrachten. Für etwa drei Stunden lagen Teile des Erdtrabanten im Kernschatten der Erde. Der Mond schimmerte dadurch in orangenen bis rostroten Tönen. Fast zwei Drittel des Mondes lagen dabei im Schatten. Die MoFi über dem Nachthimmel Brandenburgs in Bildern:

Zur Galerie Am 16. Juli 2019 fand eine partielle Mondfinsternis statt. Dabei wurden zwei Drittel des Mondes in den Erdschatten eintreten und so verdunkelt. Auch in Brandenburg war das Spektakel zu beobachten.

Von RND