Potsdam

Laternen verbreiten auch in Brandenburg am Martinstag – und mancherorts an den Tagen drum herum – wunderbar warmes Licht. Dazu singen Kinder und Eltern passende Lieder und ziehen gemeinsam mit Gleichgesinnten durch Dörfer und Städte. Unter anderem wurde in diesen Orten gefeiert:

Diese Umzüge gab es im Norden Brandenburgs:

Umzüge gab es unter anderem in Neustadt, Kyritz, Wusterhausen und Stüdenitz. In einigen Orten hatte man das Fest auch auf das Wochenende vorverlegt.

In Wittstock ging es mit Laternen und Martin von Kirche zu Kirche – konkret von der evangelischen Heilig-Geist-Kirche zur katholischen Heilig-Kreuz-Kirche in Wittstock.

Das war in Oberhavel los:

Seit fast zwei Jahrzehnten treffen sich die Bürger des Oranienburger Ortsteils Germendorf am Sankt-Martinstag zum traditionellen Umzug, der von der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes organisiert wird.

In Schildow haben Kinder für die Gemeinschaft gebacken und das Gebäck im Anschluss an den Laternenumzug am Martinsfeuer geteilt.

Und im Mühlenbecker Land wurden zur Vorbereitung auf den Martinstag 150 Martinsmännchen gebacken.

So hat das Havelland am Martinstag gefeiert:

Zum ersten Mal war der ESV Lok Veranstalter des traditionellen Festes mit Laternenumzug in Elstal.

Und auch in Potsdam-Mittelmark gab es Laternenumzüge:

Traditionell zogen Kinder und Jugendliche mit fantasievollen und selbst gebastelten Laternen durch Borkheide. Auf dem Markt traten erstmals die Kinder der Fireflies auf mit ihrer Poi-Show.

Von MAZonline