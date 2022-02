Potsdam

Die Sanktionen gegen Russland wegen seines Vorgehens gegen die Ukraine nehmen Gestalt an – am Dienstag stoppte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das Inbetriebnahme-Verfahren für die Pipeline Nord Stream II. Doch wie dicht ist in der Region Berlin-Brandenburg die Verflechtung der deutschen mit der russischen Wirtschaft – an welcher Stelle droht eine Schieflage?

Brandenburger Schrott für Russland

Zunächst sind die Exporte der Brandenburger Wirtschaft im Umfang überschaubar. Nach Angaben der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB) exportierten Brandenburger Firmen 2021 Waren im Wert von 182,7 Millionen Euro nach Russland. Das sind 1,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit liegt Russland auf Rang 19 der Exportpartner des Bundeslandes. Nur 1,4 Prozent der brandenburgischen Ausfuhren gingen ins Putin-Reich. Wichtigste Produkte waren dabei Kunststoffwaren (37,6 Millionen Euro), Kakao und Kakaoerzeugnisse (18,4 Millionen Euro), Kupfer und Schrott (17,7 Millionen Euro) – Hightech-Produkte waren kaum darunter.

Berliner Firmen verkauften Waren im Wert von 385 Millionen Euro nach Russland, womit das Land den elften Rang unter den Berliner Export-Destinationen einnimmt. Vor allem Pharma-Erzeugnisse, Maschinen und Elektro-Ausrüstung wurden ausgeführt.

Beim Import hat die Handelsbilanz schwere Schlagseite

Das eigentliche Problem für die Durchsetzung harter Sanktionen offenbart sich allerdings beim Blick auf die Einfuhrbilanz. So importierte Brandenburg laut UVB in einem Jahr Waren im Wert von 3,9 Milliarden Euro aus Russland. Davon geht fast alles auf den Import von Öl und Gas zurück – nämlich 3,8 Milliarden Euro. Der finanzielle Umfang der Lieferungen stieg gegenüber dem Vorjahr um 50,2 Prozent. Laut UVB „dürfte dieser Anstieg des Importvolumens zu einem großen Teil auf die gestiegenen Preise zurückgehen“. Jedenfalls ist Russland damit wichtigster Importpartner. 19 Prozent der gesamten Einfuhren des Landes entfallen auf den Russlandhandel, danach folgt Polen mit 16,9 Prozent.

Für Berlin sieht die Situation auf den ersten Blick anders aus: Berlin importierte binnen eines Jahres nur Waren im Wert von 58,7 Millionen Euro aus Russland. Damit ist das Land auf Platz 32 der wichtigsten Importpartner der Bundeshauptstadt (Anteil: 0,4 Prozent). Allerdings stammt das Benzin, das an Berliner Tankstellen gezapft wird, meist aus Raffinerien, die russisches Öl verarbeiten. Auch heizen Berliner wie Brandenburger in großen teilen mit russischem Gas.

Unternehmer: „Eskalation ist schlechte Nachricht für Wirtschaft“

„Für die Wirtschaft ist die Eskalation des Konflikts eine schlechte Nachricht“, sagt UVB-Sprecher Carsten Brönstrup. „Den betroffenen Menschen drohen Leid und Unsicherheit.“ Bei den Energiepreisen und der Inflation könnte es jetzt weitere Anstiege geben. Man hoffe, dass die Bemühungen um Deeskalation weitergingen und die Spannungen abnähmen, sagt Brönstrup. „Militärische Muskelspiele oder gar Gewalt sind immer die schlechteste Lösung.“

Die IHK Cottbus befürchtet ihrerseits massive Störungen in den Lieferketten, vor allem in Energiewirtschaft, Landwirtschaft und im Kraftfahrzeugbereich. „Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen in die Ukraine, nach Russland oder Belarus unterhalten, schauen besorgt auf die gegenwärtige politische Entwicklung“, sagt Wolfgang Krüger, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Cottbus. In die drei Länder exportierten Brandenburger Unternehmen 308 Millionen Euro, dem stünden 4,2 Milliarden Einfuhren entgegen, meist aus Gas- und Öl-Importen. „Das zeigt, wie eng die brandenburgische Wirtschaft mit dieser Krisenregion verflochten ist“, sagte Krüger am Dienstagabend im RBB

Ein besonders heikler Fall im Verhältnis zu Russland ist die PCK-Raffinerie in Schwedt/Oder (Uckermark). Sie gehört seit ein paar Monaten zu gut 91 Prozent dem russischen Mineralölkonzern Rosneft. Rosneft ist mehr als ein reiner Wirtschaftsbetrieb. Der russische Staat hält über eine Beteiligungsgesellschaft die Mehrheit an den Rosneft-Aktien. Chef des Konzerns ist Igor Setschin, früher stellvertretender Leiter der Präsidentialadministration unter Wladimir Putin in Russland und dessen Vertrauter.

Der Kreml profitiert von der Raffinerie in Schwedt

Bei der Finanzierung des russischen Staatshaushalts spielt der Absatz von Öl und Gas eine entscheidende Rolle – weshalb auch die Sanktionen gegen Nord Stream 2 mehr als ein Nadelstich gegen den Kreml-Herrscher sein dürften. Chef des Rosneft-Aufsichtsrats ist seit 2017 der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD). Was Gazprom im Gashandel ist, ist Rosneft im Ölgeschäft für den Kreml. Rosneft steht seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 auf der Sanktionsliste der EU. Allerdings hinderte das den Konzern nicht daran, seinen Anteil an der PCK-Raffinerie Ende 2021 um ein gutes Drittel aufzustocken. Zwar dürfen wegen der Sanktionen Rosneft-Aktien nicht gehandelt werden – auf Einkaufstour durfte der Konzern trotzdem gehen. Das Werk in Schwedt ist größter Benzinlieferant in den Regionen Brandenburg/Berlin und Westpolen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte damals zu der Übernahme des Shell-Anteils: „Die stärkere Beteiligung von Rosneft an der PCK-Raffinerie ist eine gute Nachricht für das Unternehmen, die Stadt Schwedt und die gesamte Region“.

Am Dienstag nun verwies der Brandenburger Regierungschef auf die Abhängigkeit in der Energieversorgung. Er sehe allerdings derzeit keinen Grund, an der Vertragstreue der russischen Partner zu zweifeln, so Woidke. „Es ist aber eine Tatsache, dass Deutschland und Europa abhängig sind vom russischen Gas.“

ILA findet ohne russische Aussteller statt

Eine bedeutende Industrie-Leistungs-Show der Region wird in diesem Jahr voraussichtlich ohne russische Beteiligung stattfinden: Die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Schönefeld (Dahme-Spreewald). Dort gehörte in den Jahren zuvor ein russischer Suchoi-Jet zum Flugschau-Programm. Das ILA-Management teilte nun auf Nachfrage mit: „Wir haben keine Anmeldungen von russischen Ausstellern.“ Möglicherweise wird das Interesse an Militärtechnik dennoch groß sein – seitens all jener Staaten, die sich bedroht fühlen.

Von Ulrich Wangemann