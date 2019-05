Brandenburg Kommunalwahl in Brandenburg - Warum die Kommunalpolitik das pralle Leben abbildet Stadtverordnete treffen die wichtigsten Entscheidungen im Leben der meisten Bürger. Wie tickt ein solches Gremium von ehrenamtlichen Politikern? Ein Ortsbesuch im brandenburgischen Bad Belzig.

Altstadtsommer 2018 am Rathaus in Bad Belzig. Für eine lebenswerte Stadt sind engagierte Kommunalpolitiker unverzichtbar. Am Sonntag stehen sie zur Wahl. Quelle: Foto: Dirk Froehlich