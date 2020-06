So verschwieg Kalbitz seine Republikaner-Vergangenheit

Potsdam

Der Parteiausschluss von Andreas Kalbitz Mitte Mai hat den Verfassungsschutz nicht davon abhalten können, die gesamte AfD unter Beobachtung zu stellen. Die Partei hat nun an mehreren Fronten zu kämpfen. So wehrt sich Kalbitz weiter rechtlich gegen die Aberkennung seiner Mitgliedschaft – mit moralischer Unterstützung von Fraktion und Landesspitze.

Ein unvollständiger Fragebogen

Dabei liegen Belege vor, dass Kalbitz zumindest bei der Kandidatur zur Landtagswahl 2014 seine Mitgliedschaft bei den rechtsextremen Republikanern verschwiegen. Das geht aus dem Bewerbungsprofil hervor, das Kalbitz bei seiner Listenbewerbung für die Parlamentswahl abgegeben hat. Das Dokument liegt der MAZ vor – „ Zeit Online“ hatte zuvor über ein solches Dokument berichtet.

In dem Fragebogen macht der Kandidat Andreas Edwin Kalbitz umfangreiche Angaben zu seiner Person und Motivation für die Kandidatur. Unter dem Punkt „Politisches Engagement/frühere Parteimitgliedschaft?“ gibt der gebürtige Münchener an: „ Junge Union/ CSU“. Nächster Punkt ist dann das Datum seines Eintritts in die AfD im März 2013 als Mitglied Nr. 573.

Beim Parteieintritt fehlen die „Reps“ ebenso

Es ist nicht das erste Mal, dass Kalbitz seine Mitgliedschaft bei den Rechtsradikalen „Reps“ des ehemaligen SS-Unterscharführers Franz Schönhuber verschwiegen hat. Nach Recherchen von „ Zeit Online“ hat der frühere Zeitsoldat Kalbitz auch bei seiner Aufnahme in die AfD im Jahr 2013 nichts von seiner Zeit bei den Republikanern angegeben. Das ergebe sich aus Stammdaten aus der Parteikartei. Allerdings ist der tatsächliche Aufnahmeantrag verschwunden – anders als der Bewerbungsbogen von 2014.

Kalbitz war von 1993 bis 1994 Mitglied bei den Republikanern – die Partei wurde zwischen 1992 und 2007 vom Verfassungsschutz beobachtet. Dass der Politiker und Frontmann des AfD-internen völkischen Flügels dieses problematische Engagement in den Anfangsjahren der AfD für sich behalten hat, ist einer der Gründe für seinen Rauswurf aus der Partei. Der andere: Kalbitz hat auch nicht angegeben, enge Verbindungen zur neonazistischen „Heimattreuen Deutschen Jugend“ (HDJ) unterhalten zu haben. Kalbitz besuchte Lager dieser rechtsradikalen Jugendorganisation. Laut Verfassungsschutzbehörde gibt es sogar eine Mitgliedsnummer der „Familie Kalbitz“.

Später ging Kalbitz offen mit der „Rep“-Vergangenheit um

Mit seiner Mitgliedschaft bei den Republikanern ist Kalbitz in jüngerer Zeit offen umgegangen. Das wiederholte Verschweigen des Faktums in den Anfangsjahren der Alternative für Deutschland legt allerdings nahe, dass er damals Nachteile befürchtete.

Gegen seinen vom Bundesvorstand auf Betreiben des Ko-Vorsitzenden Jörg Meuthen betriebenen Rauswurf wehrt sich Kalbitz juristisch. Derzeit sitzt er als parteiloses Mitglied in der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag.

Ein Informatikstudium, das keins war

Der Fragebogen erhält einen weiteren heiklen Punkt in Kalbitz’ Vita: In dem Dokument von 2014 gibt Kalbitz unter „Ausbildung“ an: „2008 Informatikstudium“. Nach Recherchen der MAZ war er zwar von 2005 bis 2007 an der Fachhochschule Brandenburg eingeschrieben, hat aber keine Prüfungen abgelegt und wurde folglich exmatrikuliert. Später gab er in einem Interview zu „nie wirklich studiert“ zu haben.

Dass es in dem Fragebogen um präzise Angaben zum politischen Vorleben ging, müsste Kalbitz spätestens beim letzten Punkt der Liste aufgegangen sein: Dort wird er nach einer möglichen Mitarbeit bei der Stasi, „bewaffneten Organen der DDR oder ähnlichen Organisationen“ gefragt und verneint dies. Er sei „zur Unterzeichnung einer entsprechenden Erklärung gern bereit“.

Von Ulrich Wangemann